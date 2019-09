Fjernbus-selskab tilføjer flere forbindelser gennem nyt salgssamarbejde

Fredag 20. september 2019 kl: 12:49

Af: Redaktionen For første gang har FlixBus i Danmark indgået et salgssamarbejde med et selskab, som opererer en fjernbuslinie. Det drejer sig om et samarbejde med nordjyske Thinggaard Express, der kører rute 980 fra Aalborg til Esbjerg via Binderup, Viborg, Karup, Herning, Grindsted og Esbjerg Lufthavn. Driften af rute 980 udføres af Thinggaard Express i henhold til virksomhedens aftale med X-bus om at køre denne rute. Ifølge fjernbuslovgivningen er det muligt for private busoperatører at betjene passagerer mellem stoppesteder beliggende med mindre end 75 km's afstand, hvis der indgås aftale herom med områdets pågældende trafikselskab.Passagererne kan med samarbejdet mellem FlixBus og Thinggaard Express købe deres billet gennem FlixBus’ app eller hjemmeside, hvor der er adgang til FlixBus’ store mobilitetsplatform. Ruten er koblet sammen med resten af FlixBus’ netværk, og man kan således købe billet, som gælder videre til FlixBus destinationer i både Danmark og Europa.



- Vi er glade for at have indgået dette samarbejde, som giver passagererne endnu flere muligheder i vores stadigt voksende netværk, siger Lotte Rystedt, der er presseansvarlig hos FlixBus Danmark.





Passagerer til ruten, der betjenes af Thinggaard Express, skal stige på en bus med Thinggaard Express logo samt et FlixBus-skilt, hvorpå samarbejdet kommunikeres. I Herning holder Thinggaard Express ved busterminalen ved banegården i Herning, mens de grønne FlixBusser holder på Godsbanevej på den anden side af sporene mod syd.









© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.