Toldstyrelsen opruster på kontrollen af postpakker

Fredag 20. september 2019 kl: 12:30

Fakta om scanneren:

Den mobile scanner vejer godt ét ton og er specialfremstillet til at passe ind i en varevogn og skræddersyet til Toldstyrelsens opgaver

”Dual-view”-scanneren er i modsætning til tidligere scannere i stand til at scanne både oppefra og fra siden, hvilket gør det lettere for tolderne at identificere ulovlige genstande skjult i pakkerne

Scanneren er placeret på en speciel ramme og boltet fast i bilens konstruktion

I bilen er der indrettet et kontor, en operatørplads til scanneren, en svingbar kran i begge sider til løft af tunge byrder, samt skuffer og skabe til medbragt grej

Bilen har en samlet vægt på 4,5 ton

Om Toldstyrelsens kontroller:

I 2018 beslaglagde Toldstyrelsen blandt andet:

Cirka 3 millioner cigaretter

1,6 ton tobak

Cirka 1 ton vandpibetobak

635 kg cannabis

Cirka 1.400 kg kath.

3 kg opiater (blandt andet heroin) og næsten 6 kg kokain

Om Toldstyrelsen:

Toldstyrelsen har i dag ca. 750 medarbejdere og kontrollerer de ydre grænser med kontrolenheder i hele landet, hvoraf Kastrup Lufthavn og grænseovergangen i Padborg er de største

Af: Redaktionen Stigende nethandel har øget antallet af pakker, som kommer til Danmark. De mange pakker gør det vigtigere end nogensinde, at Toldstyrelsens opretholder en stærk toldkontrol. Til arbejdet med at beskytte landets grænser fik Toldstyrelsen fredag leveret verdens første mobile pakkescanner med såkaldt dual-view teknologi, der gør scanneren i stand til at røntgenscanne pakker fra flere vinkler.- I takt med at smuglerne bliver mere kreative, er det vigtigt, at vi som styrelse er med helt fremme inden for kontroludstyr. Den nye mobile pakkescanner er et vigtigt redskab, som tolderne kan tage i brug, når de dagligt arbejder på at forhindre smuglingen af ulovlige varer, næsten uanset hvor det er henne i landet, siger Preben Buchholtz, der er kontroldirektør i Toldstyrelsen.Den nye scanner slutter sig til en række af både stationære og mobile scannere - herunder containerscannere og kropscannere - som Toldstyrelsen råder over og har placeret strategisk ved forskellige grænseovergange - blandt andet i lufthavne, færgehavne samt ved grænseovergange. Den nye mobile scanner vil foruden postpakker blive anvendt til scanning af pakker og bagage og andet under Toldstyrelsens kontrollokationer.- Med den nye scanner får vi et køretøj, der kombinerer pakkescanner, kontor og køretøj i ét. Det gør os i stand til at målrette vores egne kontroller og lave fællesaktioner med andre myndigheder rundt om i landet, siger Preben Buchholtz Hansen.