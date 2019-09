Skraldebiler har hentet omkring 700 læs sorteret affald

NÆSTVED KOMMUNE:

Fredag 20. september 2019 kl: 12:14

Af: Redaktionen Siden den nye affaldsordning blev indført i oktober 2018, har skraldespandene været fyldt med sorteret affald, der kan genanvendelses. Siden januar har skraldebilerne i kommunen hentet over 6.358 ton affald, der kan genanvendes. Det svarer til omkring 700 læs med tre-akslede renovationsbiler med en lasteevne på ni ton.Ifølge EU's ressourcestrategi, skal genbrugsprocent af det indsamlede husholdningsaffald være oppe på mindst 50 procent inden 2022. Næstved Kommune er efter kun et år med den nye affaldsordning næsten i mål. Det er mere end selv formanden for Teknisk Udvalg Helle Jessen havde turde håbe på, og det giver endnu højere forventninger til fremtiden.- Der er blevet taget godt imod den nye affaldsordning, og dét, at vi allerede har nået 48,8% genanvendelse, er en succes som borgerne kan klappe sig selv på skulderne for. Det er en glæde, at vi i Næstved Kommune allerede er så gode til at sortere vores affald, og det giver kun positive udsigter for fremtiden, siger Helle Jessen.

Affaldssorteringen nytter

Den øgede interesse for affald og miljø, kan også mærkes hos kommunens Team Affald, der fortæller, at mange stadig ringer for at høre, hvordan de skal sortere deres affald rigtigt, og det glæder affaldschef Søren Nielsen.





- Vi er super glade for, at mange borgere stadig kontakter os, hvis de er i tvivl eller har spørgsmål om deres affald. Det viser, at de gerne vil gøre det rigtige, og sørge for at affaldet kommer i den korrekte beholder, så det kan blive genanvendt, forklarer Søren Nielsen.





De mange ton indsamlede affald til genanvendelse gør en stor forskel. Madaffaldet bliver omdannet til grøn energi i form af biogas og gødning. Glas, metal, hård plast, pap og papir bliver genanvendt til nye produkter.









