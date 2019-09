Bornholmslinjen er klar med næste års fartplan

Onsdag 18. september 2019 kl: 10:50

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Bornholmslinjen har været omkring Transport- og Boligministeriet for at få godkendt fartplanen for 2020 for alle tre ruter fra og til Bornholm. Fartplan indeholder 152 flere afgange end foreskrevet i kontrakten mellem rederiet og Transport- og Boligministeriet.- 2020 er skudår og det sætter en ekstra dag ind i kalenderen i februar, og så sejler Max ekstra afgange både forår og efterår, hvor vi forventer øget lyst til at besøge Bornholm, siger Bornholmslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard.Med den nye fartplan vil Bornholmslinjen også tilbyde mange billetter til 99 kroner i både lavsæson og i mellemsæson.- Vi kan konstatere, at de dynamiske priser virker som forventet. Der kommer en del flere gæster til Bornholm, fordi vi kan flytte efterspørgsel til hverdage, og bornholmerne har i gennemsnit rejst billigere end andre fordi Bornholmerne ofte rejser modsat de store rejsedage. Vi er desuden glade for at kunne tilbyde meget billige ture til og fra Bornholm i vintersæsonen. Det vil understøtte de gode kræfter, som vil holde Bornholm åbent hele året, siger Jesper Skovgaard.Døren til den nye fartplan åbnes for bookinger i løbet af formiddagen torsdag 19. september. Når fartplanen er tilgængelig, vil der stadig være manuelt arbejde med at få opdateret fragt-erhvervets faste pladser på især Rønne-Køge ruten, så der vil gå nogle timer, før bookingen af fragt er mulig, oplyser Bornholmslinjen.Fartplanen vil også afsløre, at afgangene til Sassnitz fortsætter hele året, og så vil især campisterne og campingpladserne finde godt nyt i fartplanen, som indeholder betydeligt billigere billetter til campisterne omkring weekenderne på Rønne-Køge ruten.Interesserede kan læse mere om den nævnte bod her: