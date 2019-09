Persontransportselskab er til salg

Onsdag 18. september 2019 kl: 10:04

Af: Redaktionen De tre er Apollo Global Management LLC, Carlyle Group LP og Lone Star Funds. Derudover er en række andre transportvirksomheder nævnt som interesserede købere af dele af Arriva. Det er eksempelvis Go-Ahead Group Plc, Stagecoach Group Plc og Transdev Group. Derudover har ComfortDelGro Corp. i Singapore, der ejer den britiske busoperatør Metroline Ltd., også vist interesse for at købe dele af Arriva. Den franske tog-operatør SNCF’s datterselskab Keolis SA har også været interesseret.Deutsche Bahn vi sælge Arriva for at få penge til at betale gæld. Deutsche Bahn købte Arriva, der beskæftiger over 53.000 mennesker i 14 europæiske lande, i 2010 for 1,6 millioner britiske pund.