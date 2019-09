Danske lastbiler transportarbejder mere

Onsdag 18. september 2019 kl: 09:29

Af: Jesper Christensen Det fremgår af tallene fra Danmarks Statistik, at fire femtedele af de danske lastvognes transportarbejde er nationalt. Stigningen fastholder den opadgående trend, der har været i danske lastvognes transportarbejde siden andet kvartal sidste år.De danske lastbilers vejgodstransport mellem Danmark og udlandet, som udgør omtrent en sjettedel af det samlede internationale transportarbejde mellem Danmark og udlandet, faldt med 3 procent. Det dækker over en stigning i transportarbejdet fra Danmark til udlandet på 6 procent og et fald på 11 procent. i transportarbejdet i den modsatte retning.



De danske lastbilers transportarbejde ud af Danmark er ifølge Danmarks Statistik næsten fire gange så stort med 576 millioner tonkm som deres transportarbejde ind i landet, som var på 149 millioner tonkm i andet kvartal.





Danmarks Statistik peger på, at der trods af det aktuelle fald har været en vækst i det internationale transportarbejde på 2,3 procent over de seneste fire kvartaler sammenlignet med de foregående fire kvartaler.





Det meste transportarbejde er med byggematerialer

Over de seneste fire kvartaler har 45 procent af den samlede godsmængde, der er blevet transporteret internt i Danmark, tilhørt kategorien malm, sten, grus, sand, ler, salt, cement, kalk og andre mineralske byggematerialer. 23 procent af godset, der køres til udlandet falder i samme kategori, mens 13 procent af godset ind i landet er i den kategori. Landbrugs, skovbrugs- og fiskeriprodukter er med 19 procent den næste store kategori, mens kategorien stykgods og bearbejdede varer følge efter med 18 procent, når det gælder den nationale transport.





Stykgods og bearbejdede varer fylder mest i den internationale transport. I transporten fra Danmark er det 43 procent og i transporten til Danmark er det 41 procent af den transporterede godsmængde.









