Busoperatør og fagforening vinder pris

Fredag 13. september 2019 kl: 13:40

Et forbilledligt samarbejde hyldes

Håndværk af bedste skuffe



Af: Redaktionen Årets modtagere af TURs Uddannelsespris: Faglig uddannelseskonsulent Ellen Ellehammer (tv) fra 3F Københavns Chauffører sammen med driftschef hos Arriva Danmark A/S, Ole Schmehl Højris.- Det er en stor ære at være indstillet til uddannelsesprisen, og det er en endnu større ære at modtage den. Vi håber, det betyder, at der vil blive sat mere fokus på de muligheder, der er for samarbejde omkring uddannelse. Sådan sagde Ellen Ellehammer fra 3F Københavns Chauffører, da hun side om side med Ole Schmehl Højris fra Arriva Danmark A/S fik overrakt TURs Uddannelsespris i København i denne uge.Baggrunden for indstillingen af de to prismodtagere er deres handlekraftige håndtering af en vanskelig situation, hvor 101 buschauffører stod over for at miste deres job i forbindelse med reducerede køreplaner som følge af åbningen af den nye Metrocityring i København.Ellen Ellehammer beskrives som drivkraften bag idéen om at benytte overenskomstens muligheder for selvvalgt uddannelse som en del af løsningen for at undgå de mange opsigelser. Forslaget blev taget godt imod af Arriva Danmark A/S, og sammen med Pensiondanmark og uddannelsesinstitutionen UCplus iværksattes en handlingsplan ud fra en præmis om, at hvis alle på arbejdspladsen udnyttede deres overenskomstsikrede muligheder for uddannelse, så kunne målsætningen om nul opsigelser blive til virkelighed.- Det er glædeligt, at man solidarisk vil hjælpe hinanden med at få tingene til at lykkes, og at folk vil påtage sig at gå på en efteruddannelse, sagde Ole Schmehl Højris, som også ved samme lejlighed takkede både driftsledere, sikkerhedsmænd og tillidsrepræsentanter hos Arriva.- Æren tilfalder hele denne gruppe fra både Ejby, Ryvang og Gladsaxe-anlæggene. Det er dem, der sammen har fundet løsningerne med UCplus og 3F Københavns Chauffører. Vi er ikke i mål endnu, men vi tror på, at hvis vi holder fast, så vil vi nå målet helt uden at skulle opsige chauffører.- Denne uddannelsesindsats ses som et fremragende eksempel på at dialog og positiv tilgang til udfordringerne, med en klar og tydelig målsætning, er til gavn for alle berørte. En situation, hvor 101 fyringstruede buschauffører, veksles til et kæmpe uddannelsesløft i hele virksomheden og derigennem sikre fastholdelse på arbejdspladsen på kort og længere sigt. Det må siges at ramme lige midt ind i intentionerne om værdien af en aktiv uddannelsesindsats blandt arbejdsmarkedets organiserede parter, sagde TUR’s formand, Michael Boas Pedersen fra DI, da han overrakte prisen til de to prismodtagere på TUR’s strategikonference.- Vi ønsker ikke kun at hædre jeres fælles indsats som håndværk af bedste skuffe. Vi vil også med denne pris bidrage til at udbrede kendskabet til den model, I har iværksat. Den kan andre virksomheder også have gavn af. Det kan være, at vi endda i fremtiden kommer til at tale om en Arriva-model, sagde Michael Boas Pedersen.