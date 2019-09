Det første Ultima-kroghejs er leveret i Danmark

Fredag 13. september 2019 kl: 14:06

Af: Redaktionen Hejset er monteret på et fire-akslet Scania R500 chassis med et CR17 førerhus. Chassiset er et tripple-chassis med en akselafstand på 4.550 mm.Der er tale om et 24-tons Ultima-kroghejs, der er den nye kroghejs-model lanceret af Multilift. Kroghejset har knæktårn og er udstyret med funktioner som Ilgang, hurtig tip og hurtig sænk.Derudover har det et par nye funktioner:Safe Speed, en hastighedsdæmpning der sikre mod overbelastning og skader på kroghejsetHøjdestop for krog, der gør det lettere at fange containereDerudover er der monteret et syv-tommer touch display i førerhuset til kroghejset. Displayet er til diagnosticering, vejning og ekstra funktionskontrol. Slutteligt er det også udstyret med vejesystem og flexvision, der indeholder tre bakkammeraer samt hjælp til bakning af containere.Opbygningen er leveret til Vognmand Søren Nielsen, der beskæftiger sig med indsamling af affald (storskraldskørsel).