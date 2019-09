Lastbil-organisation er blevet godkendt som uddannelsescenter

Onsdag 11. september 2019 kl: 23:00

Af: Redaktionen Scania har i mange år afholdt EU-efteruddannelser via udliciteringsaftaler med godkendte AMU-centre. Men nu har Scania Danmark nu fået sin egen godkendelse. Det betyder at Scania Driver Academy fremadrettet er godkendt af Undervisningsministeriet til selv at udbyde AMU-uddannelser på Godstransport området.- Vi har meget stor erfaring indenfor området, da vi i mange år har afholdt EU- efteruddannelsen, men med vores egen godkendelse kan vi nu udvide vores tilbud og fremadrettet også tilbyde en bred pallette af uddannelser lige fra kørekort til lastbil og anhænger, til diverse certifikater som ADR, kvalifikations bevis og meget andet, siger Erling Petersen, ansvarlig for Scania Driver Academy.- Vores undervisere er meget erfarne undervisere og alle tidligere lastbilchauffører. Derudover opretter vi kun hold på maksimalt 16 deltagere, så vi sikrer, at alle får udbytte af den undervisning der finder sted, siger Erling Petersen.Scania fremhæver, at man med udgangspunkt i den daglige kontakt med markedet kan sikre, at der altid tilbydes uddannelse, der matcher transportbranchens behov. Derudover er strategien, at der altid undervises i nye biler udstyret med nyeste teknologi.Erling Petersen ser frem til at servicere virksomheder og chauffører i meget større omfang end tidligere og tilbyder at skræddersy løsninger til den enkelte virksomheds uddannelsesbehov.