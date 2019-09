Svenske lastbilproducent har over en trediedel af markedet

Tirsdag 10. september 2019 kl: 10:29

Af: Jesper Christensen

Den nærmeste konkurrent er Volvo Trucks - og det er ifølge statistikken også Volvo, der har måtte afgive markedsandele til først og fremmest Scania og Mercedes-Benz.





I et stigende marked er Volvo Trucks gået tilbage med 101 lastbiler over 16 ton sammenlignet med samme periode sidste år. Andre mærker, der kan notere tilbagegang, er DAF, der er gået tilbage med 7, og Iveco, der er gået tilbage med 13.





Ud over Scania og Mercedes-Benz kan MAN notere en fremgang på 6 lastbiler over 16 ton, mensRenault Trucks kan notere en fremgang på 15.





I nedestående tabel kan man se antal og markedsandele for nyregistrerede lastbiler over 16 ton i perioden fra 1. januar til og med 31, august i år sammenlignet med samme periode sidste år.









Januar - august 2019 Januar - august 2018

Antal Andel Antal Andel Scania 1.164 36,31 % 914 30,39 % Volvo Trucks 778 24,27 % 879 29,22 % Mercedes-Benz 516 16,09 % 464 15,43 % MAN 436 13,60 % 430 14,30 % DAF 185 5,77 % 192 6,38 % Renault Trucks 77 2,40 % 62 2,06 % Iveco 50 1,56 % 63 2,09 % Dennis Eagle - - 3 0,10 % Rosenbauer - - 1 0,03 % Ialt 3206

3008 6,58 %



(Kilde: De Danske Bilimportører)

