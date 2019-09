Tørring-vognmand er kommet fra 0 til 10 på 2 år

Mandag 9. september 2019 kl: 14:03

Af: Redaktionen Morten Larsen står i spidsen for vognmandsforretningen Morten Larsen & Søn Transport i Tørring og har netop fået leveret endnu en ny DAF til den efterhånden imponerende vognpark. Når vi kommer frem til nytår, er der efter planen kommet yderligere to DAF’er i vognparken, som så vil bestå af 10 ”Tulipan-raketter”, én ”Södertälje-vibrator” og én ”Italian Stallion”. Alle DAF’erne er leveret af ESA Trucks Danmark i Kolding v. salgskonsulent Thomas Poulsen, og det er der en go’ forklaring på:- Hos ESA får jeg bare en kanon god service. Det gælder både i salgsafdelingen og på værkstedet. Længere er den ikke, siger Morten Larsen.Og så alligevel. For blandt Morten Larsens andre grunde til at vælge DAF, er de hollandske lastbilers gode brændstoføkonomi.





- Den seneste i rækken er en XF 530 twin-steer trækker. Det er min erfaring, at den faktisk går endnu længere på literen end 480’erne, så derfor var valget ikke svært, tilføjer han.









Vognparken består udelukkende af tre-akslede trækkere bortset fra en enkelt to-akslet samt en forvogn. De er alle beskæftiget med eksempelvis distributionskørsel i Danmark og udfører alt fra kurér-kørsel til transport af paller og full-loads, temperaturreguleret gods, træpiller, ammoniak og andet farligt gods, specialtransport på to-, tre- og fire-akslede trailere samt som modulvogntog.









En af de kommende DAF’er bliver opbygget med hydraulik-anlæg, så Morten Larsen & Søn Transport også kan hjælpe kunder, der har brug for dén service.









Den nyeste XF 530 er opbygget med en ESA-Line opbygning med skammel, heldækkende alu-dørkplade, komplette sideskørter inklusiv G-strenge, værktøjsskabe, ADR-udstyr med videre. Indendørs er det omfattende DAF fabriksudstyr med eksempelvis fuld læderstue suppleret med ekstra skabe og LED-lys i himlen fra Fix Autopolstring i Padborg samt air-cooler monteret i taglemmen.







