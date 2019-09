Kort eller lang, lav eller høj, diesel eller gas …

Mandag 9. september 2019 kl: 10:04

Spejlene er store og giver et godt tilbageblik. Transportnyhederne.dk's testkører kunne godt ønske sig en siderude uden sprosser.

Af: Redaktionen Der er masser af nyt i 2019-versionen af Iveco Daily.

Den seneste Iveco Daily varevogn årgang 2019 har måske ikke ændret sig meget, når det gælder design siden dens omfattende opdatering i 2016 og oprindelige lancering i 2014, men under det velkendte ydre byder den populære italienske varevogn nu på renere motorer, et forbedret interiør og en komplet pakke med aktive sikkerheds- og chaufførassistentsystemer.









Den nuværende Daily er sjette generation, siden ”ur-Daily’en” blev præsenteret i 1978. Siden har den gået sin sejrsgang over hele Europa og andre dele af verden med over 3 millioner producerede eksemplarer solgt i godt 100 lande. I Danmark har Daily’en ca. 15 procent markedsandel med langt den største del leveret i 3,5 tons segmentet, men Daily’en kan faktisk leveres med helt op til 7,0 tons totalvægt, hvor den sidder på over 90 procent af dette segment.









Transportnyhederne.dk har havde i sidste uge mulighed for at prøvekøre et bredt udvalg af Daily årg. 2019, og det blev - som sædvanlig, fristes man til at sige - en god oplevelse med langt flere plusser end minusser på karakterskalaen.









Daily’en er - i modsætning til de største konkurrenter som eksempelvis Mercedes Sprinter, Ford Transit og VW Crafter/MAN TGE kendetegnet ved at være opbygget på en god, gammeldags chassisramme både som kassevogn og i chassis-udgave til separat opbygning med for eksempel box/lift eller åbent lad. Det giver bilen en råstyrke, som heldigvis ikke påvirker køreegenskaberne negativt. Den aktuelle prøvekørsel omfattede kun lukkede varevogne i henholdsvis kort og lang version, men selv med tom vogn er Daily’en komfortabel og velkørende. Det skyldes ikke mindst det opdaterede affjedringssystem fra 2016 med skruefjedre foran og enkelt-lags parabelfjedre med støddæmpere på bagakslen. Daily’en leveres også med luftaffjedring bag, men den version havde vi ikke lejlighed til at prøve.









Medvirkende til de stabile og forudsigelige køreegenskaber er også en ny, elektrisk servostyring, som er meget præcis og komfortabel. Den har en ”city-funktion”, som letter styringen ganske markant ved kørsel i byen samt proaktiv vognbaneassistent, der ganske bestemt holder bilen på ret kurs på landevejen. Forudsætningen er naturligvis, at systemet kan registrere de hvide vognbanestriber i begge sider via det indbyggede kamera i forruden. I starten af prøvekørslen opfattede vi de automatiske korrektioner på det lille og meget personbilsagtige rat som slingren og ustabilitet, mens det i virkeligheden var vognbaneassistenten, der kompenserede for chaufførens manglende opmærksomhed på at holde kursen. Det virker MEGET overbevisende og vil helt sikkert kunne reducere antallet af ulykker, hvor biler kommer ud af kurs som følge af manglende opmærksomhed.









Blandt andre effektive sikkerhedssystemer i den nye Daily er Ivecos avancerede AEBS nødbremesystem i kombination med City Brake PRO, ACC (adaptiv cruise control) med kø-assistent samt sidevindsassistent. Elektrisk parkeringsbremse er også en ny funktion, som aktiveres automatisk, når motoren standses, ligesom Daily kan leveres med LED-forlygter, Hill Decent Control for sikker nedkørsel på stejle bakker og Traction Plus, der hjælper med at finde greb på løst eller fedtet underlag. Jo, chaufføren i en ny Daily kan få omfattende elektronisk hjælp til at starte, køre og stoppe på en meget sikker måde.









Ude i maskinrummet byder den nye Daily på opgraderede og grønnere motorer, der ifølge Iveco er 10 procent mere effektivite. Der kan vælges mellem fire-cylindrede dieselmotorer på henholdsvis 2,3 og 3,0 liters slagvolumen fra 116 hk til 156 hk i 2,3’eren samt 160 hk og 210 hk i 3,0’eren. Dertil kommer en 3,0-liters version til komprimeret natur-/biogas på 136 hk. Vi kørte i de to kraftigste diesel-modeller samt i gas-modellen, og de overbeviste alle med fin trækkraft. Det skyldes ikke mindst, at de alle var kombineret med den unikke ZF-producerede Hi-Matic 8-trins automatgearkasse, som Iveco har monopol på i varevognssegmentet. Den nye Daily leveres også med en 6-trins manuel gearkasse, men den prøvede vi (heldigvis) ikke, og det ville også være spild af tid, for 95 procent af alle Daily på det danske marked leveres med den fantastiske Hi-Matic. Og det kan vi godt forstå, for sjældent oplever man en mere velskiftende og komfortabel gearkasse.









I kabinen har Daily fået endnu en opgradering med omfattede, ny instrumentering, fjernbetjeningsmuligheder i det mindre og mere personbilsagtige læderrat, så det halve kunne være nok, mulighed for 7-tommer touch-screen, luftaffjedret førerstol mm. Interiøret virker meget moderne, men alligevel det er nok her, at Iveco fortsat ikke rammer helt perfekt midt i skiven. Mange symboler i instrumentpanelet er meget små og svært aflæselige under kørslen, sideruderne har stadig gammeldags vinduessprosser til ugunst for udsynet til siderne, og lydsignalet for blinklyset er både for højt og irriterende klokke-agtigt med rumklang … Til gengæld er ind- og udstigningsforholdene perfekte, og kørepositionen kan blive rigtig fin for de fleste takket være den justérbare og affjedrede førerstol samt det fire-vejs justérbare rat. Dog kunne førerstolen godt trænge til et hak eller to i længderetningen, men det sætter bagvæggen en stopper for. I kabinen har Daily fået endnu en opgradering med omfattede, ny instrumentering, fjernbetjeningsmuligheder i det mindre og mere personbilsagtige læderrat, så det halve kunne være nok, mulighed for 7-tommer touch-screen, luftaffjedret førerstol mm. Interiøret virker meget moderne, men alligevel det er nok her, at Iveco fortsat ikke rammer helt perfekt midt i skiven. Mange symboler i instrumentpanelet er meget små og svært aflæselige under kørslen, sideruderne har stadig gammeldags vinduessprosser til ugunst for udsynet til siderne, og lydsignalet for blinklyset er både for højt og irriterende klokke-agtigt med rumklang … Til gengæld er ind- og udstigningsforholdene perfekte, og kørepositionen kan blive rigtig fin for de fleste takket være den justérbare og affjedrede førerstol samt det fire-vejs justérbare rat. Dog kunne førerstolen godt trænge til et hak eller to i længderetningen, men det sætter bagvæggen en stopper for.









Ud over den indbyggede lastbil-robusthed takket være chassisramme-konstruktionen byder den nye Daily på endnu en lastbil-egenskab i form af opdaterede opkoblings-funktioner i samme stil som Iveco’s tunge lastbiler. Den nye Daily kan fjerndiagnosticeres under kørslen via Daily Business UP-systemet direkte fra Ivecos hovedkvarter i Italien, og visse elektroniske fejl kan endda nulstilles og repareres online under kørslen. Fjerndiagnosen giver også det lokale værksted mulighed for at planlægge en eventuel mekanisk reparation på forhånd, så både mekaniker og reservedele er klar, når bilen ruller ind på værkstedet. Systemet giver også opfattende muligheder for kunden i opfølgning på brændstof- og driftsøkonomi, chaufførens kørestil, udnyttelsesgrad mv., så driften kan optimeres. Det kan både chauffør og kunde følge med i via appen MyDaily for smartphone. Ud over den indbyggede lastbil-robusthed takket være chassisramme-konstruktionen byder den nye Daily på endnu en lastbil-egenskab i form af opdaterede opkoblings-funktioner i samme stil som Iveco’s tunge lastbiler. Den nye Daily kan fjerndiagnosticeres under kørslen via Daily Business UP-systemet direkte fra Ivecos hovedkvarter i Italien, og visse elektroniske fejl kan endda nulstilles og repareres online under kørslen. Fjerndiagnosen giver også det lokale værksted mulighed for at planlægge en eventuel mekanisk reparation på forhånd, så både mekaniker og reservedele er klar, når bilen ruller ind på værkstedet. Systemet giver også opfattende muligheder for kunden i opfølgning på brændstof- og driftsøkonomi, chaufførens kørestil, udnyttelsesgrad mv., så driften kan optimeres. Det kan både chauffør og kunde følge med i via appen MyDaily for smartphone.









Alt i alt er den nye Iveco Daily blevet endnu bedre på de afgørende punkter for driftsøkonomi, miljøegenskaber, komfort og ikke mindst sikkerhed. Det lyder jo dyrt, men Ifølge Iveco Danmark holdes den traditionelle prisstigning ved modelskift på et beskedent niveau. I kroner og øre drejer det sig om cirka 10.000 kroner i forhold til forgængeren, men inkluderet i prisstigningen er et mere omfattende standardudstyr, så den reelle merpris i forhold til årgant 2018 er nærmest et rundt nul. Det vil give den nye Daily endnu et godt kort på hånden på det danske marked, hvor de 15 procent markedsandel burde være mulig at holde og måske endda udbygge i den skrappe konkurrence på varevognsmarkedet.





© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.