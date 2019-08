Transport Øst er klar til udsolgt messe-weekend

Onsdag 28. august 2019 kl: 11:10

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Arrangørerne bag Transport Øst kan melde om udsolgt på det velkendte udstillingsområde på Ventrupparken i Greve.- De fleste udstillere meldte sig allerede til, da vi lukkede messen ned sidste år. Vi er stolte af, at så mange udstillere bakker messen trofast op hvert år, mens vi også i år får tilgang af enkelte nye, der gerne vil vise frem på udstillingen, siger Jeanette Routhe, der er administrerende direktør i Danske Transport Medier, der er arrangør af Transport Øst.Transport Øst åbner lørdag 7. september klokken 10, hvor Greves borgmester, Pernille Beckmann, vil stå for den officielle åbning. Greve Kommune er i år igen en aktiv medspiller og bakker op om Transport Øst.- I år byder vi i Greve – for tiende gang – velkommen til Sjællands største transportmesse. Det er med glæde og stolthed, at jeg på Greve Kommunes vegne også i år skal åbne den traditionsrige fagmesse for transport- og logistikranchens aktører, og jeg glæder mig til at gå en tur rundt på messen og få et indtryk af, hvad der optager dem, som arbejder i branchen.Transport Øst har over tid udviklet sig til et stærkt brand, der samler transportbranchen her i Greve, og det er imponerende, at besøgstallet har været stigende år for år, siger Pernille Beckmann.Åbningstiderne er lørdag 10-17 og søndag 10-15. Udstillingen finder sted på adressen Ventrupparken 12 i Greve, og der er gratis parkering lige ved området.Entré 50 kr - børn under 12 er gratis. Fribilletter kan fås hos udstillerne eller via transportøst.dk.