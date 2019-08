Transportorganisation kritiserer S-Regeringen for initiativ på transportområdet

Tirsdag 27. august 2019 kl: 12:14

Af: Redaktionen - Godskørselslovens paragraf 6, stk. 3 er en paragraf, som de fleste vognmænd kender. Nu vil S-regeringen ændre på loven med den konsekvens, at 3F får monopol på godstransportområdet. Vi kommer nu tilbage til en situation, hvor konkurrence og markedskræfter reelt sættes ud af spil, fordi vilkårene alene fastlægges af 3F sammen med deres arbejdsgiverparter ved de overenskomstforhandlinger, som typisk foregår hvert anden eller tredje år. Det er stærkt kritisabelt, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.ITD kritiserede mandag organisationerne FH og DA for at have misbrugt arbejdet i det såkaldte Padborg-udvalg, da de i foråret fremlagde deres egne forslag til af skabe bedre forhold for udenlandske chauffører, der arbejder i Danmark.ITD havde set frem til, at der skulle findes stærke fælles løsninger til at sikre ordentlige vilkår for chaufførerne samt øget og styrket kontrol. Forslaget, der er lagt på bordet fra FH og DA’s side, handler efter ITD’s mening udelukkende om at monopolisere 3F’s transportoverenskomster. ITD mener, at det også kan ses som et led i de forestående overenskomstforhandlinger.- Det, som vi oplever nu, smager af magtfuldkommenhed, hvor regeringen alene tilgodeser én organisation på transportområdet med fatale konsekvenser for de øvrige. Ved overenskomstforhandlingerne i 2017 indgik 3F aftaler med arbejdsgiverne, hvor begge parter - både lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer - forpligtede sig til at arbejde aktivt for at komme tilbage til den retstilstand, der gjaldt før NORTRA-dommen, og hvor 3F i praksis havde et lovfastsat monopol på vejgodstransportområdet. Nu kan de formentlig glæde sig til at sætte flueben ud for den opgave med hjælp fra den nye regering. Det vil være til stor skade for hele det danske vognmandserhverv, siger Trine S. Plesner, der er direktør for ITD Arbejdsgiver, som har overenskomst med Krifa.ITD mener, at forslaget fra FH og DA bryder med den praksis, som Højesteret har lagt for dagen med NORTRA-dommen i 2015.- I ITD arbejder vi for frie og fair lønaftaler. Vi går varmt ind for ordentlige løn- og ansættelsesvilkår. Men vi mener, at monopol er skadeligt for transportbranchen på den lange bane. Derfor vil vi også nu og i de kommende måneder bekæmpe genindførelse af monopolet med alle midler, siger Trine S. Plesner, som peger på, at ITD og ITD Arbejdsgiver allerede har anlagt en sag mod den danske stat for at sikre reel foreningsfrihed i Danmark.ITD undeerstreger, at organisationen er stærkt optaget af at sikre ordentlige vilkår for chaufførerne, klare regler og effektiv kontrol. ITD ønsker særligt, at man skal se på de muligheder, der er inden for de danske rammer, herunder hvilke værktøjer der kan bruges parallelt med den europæiske lovgivning. Effektiv kontrol af transportområdet er også et vigtigt emne for ITD. ITD bakker fuldt op om mere effektive kontroller og et øget kontrolpres, fulgt op af passende sanktioner i forbindelse med alvorlige og gentagne lovovertrædelser.- Alle skal overholde reglerne, og der skal slås hårdt ned på alvorlige forseelser. I ITD er vi fortalere for at øge antallet af vejsidekontroller og samtidig styrke kontrollen. Vi kunne godt ønske os en målrettet og risikobaseret kontrol, som den man har i Tyskland, hvor alle kompetencer på transportområdet er samlet under BAG - Bundesamt für Güterverkehr. Her viser erfaringerne entydigt, at det styrker kontrollen markant, når indsatsen er målrettet og bygger på grundig markedsovervågning og statistik, siger Jørn-Henrik Carstens, der er chef for ITD’s politiske afdeling.