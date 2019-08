Bæltekran er startet på jobbet

Mandag 26. august 2019 kl: 12:43

Afprøvning og forskellige test foregik på pladsen hos Tonny Sørensens Kranservice.Virksomheden udfører opgaver i hele Danmark og har næsten udelukkende Palfinger-kraner i stalden.





For nylig blev bæltekranen - en PCC 57.002 - leveret til TKS - og testet på alle leder og kanter. Allerede tidligt om morgenen dagen efter skulle det nye materiel i aktion i centrum af Esbjerg, hvor der i øjeblikket er gang i en omfattende renovering af bymidten.







TKS er den første transportvirksomhed i Danmark, der tager en Palfinger-bæltekran i brug, og samtidig er det den første serieproducerede bæltekran fra Palfinger AG i Østrig.





Bæltekranen fra Palfinger er en allround kran, der dækker en række forskellige arbejdsområder. Det særlige ved kranen er den ekstraordinære mobilitet, et meget kraftfuldt drev, og den lave frihøjde, som gør det nemt at arbejde i vanskeligt terræn eller ved opgaver, hvor der kun er ganske lidt plads. Det gør den særdeles velegnet til at arbejde indendørs i eksempelvis fabriksbygninger.









Et andet eksempel er på byggepladser, hvor der er brug for lidt ekstra kræfter for at komme frem, og hvor pladsen er trang. Afhængig af opgaven har kranen aftagelige ballastvægte, og bæltes kan afmonteres, så bæltekranen udelukkende bevæger sig ved hjælp af støttebenssystemet, når der er brug for særlig lav kørehøjde.







Det var netop tilfældet på torvet i Esbjerg, som var bæltekranens første dag i felten. Her skulle der monteres nye spær på et byggeri, og her viste bæltekranen til fulde sit værd. Eneste adgang til baggården var en smal og lav port, men den smalle port var ikke noget problem for kranen, selv om der kun var fem centimeter at gøre godt med i siderne.







- En af de store fordele ved vores nye materiel er, at vi nu kan få meget nemmere adgang til steder, hvor der er meget lidt plads. Det giver os mulighed for at arbejde langt mere effektivt og hurtigere end tidligere. Noget lignende havde været meget vanskeligt med en traditionel lastbilkran, siger Rasmus Sørensen fra Tonny Sørensens Kranservice, der til daglig er operatør af bæltekranen.







Teamet der stod for testen af den nye bæltekran. Fra venstre: Søren Mouridsen, Palfinger, Rasmus Sørensen, Tonny Sørensens kranservice, Daniel Eriksen, Skifter Lastbil, Jan Aagaard Rasmussen, Palfinger, og Hans Brandtstätter fra Palfinger AG i Østrig.







Bemærk porten nederst til venstre – der var kun 5 centimeter at gøre godt med, da bæltekranen skulle ind i baggården.









