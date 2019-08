Skattestyrelsen tjekkede udenlandske turistbusser

Mandag 26. august 2019 kl: 12:30

Af: Redaktionen Hver dag sørger en lang række busser for at bringe Københavns mange turister rundt til de forskellige seværdigheder. En række af turistbusserne er udenlandske, og de skal betale moms af deres turistkørsel i Danmark. Skattestyrelsen var derfor i sidste uge ude ved en række københavnske seværdigheder for at kontrollere, om de udenlandske busser var momsregistrerede.I alt blev forholdene for 15 udenlandske turistbusser kontrolleret af Skattestyrelsens medarbejdere. I syv tilfælde - lige under 50 procent - havde de udenlandske busvognmænd ikke momsregistreret deres aktiviteter og kan derfor se frem til at skulle afregne dansk moms af deres danske turistkørsel.- Det er unfair konkurrence over for danske vognmænd, når udenlandske turistbusser ikke har styr på momsen. Selv om vi i år mødte flere busser, der havde styr på momsregistreringen end sidste år, så er det ikke godt nok, når kun omkring halvdelen af busserne er momsregistrerede. Derfor kan man se frem til flere kontroller fra vores side, siger Kenneth Joensen, der er direktør i Skattestyrelsen.Ved en tilsvarende kontrol sidste år var 70 procent af de kontrollerede busvognmænd ikke momsregistreretNi medarbejder fra Skattestyrelsen deltog i aktionen, der foregik i nærheden af forskellige turistattraktioner i København. Som led i kontrollerne har Skattestyrelsens medarbejdere fået oplysninger om bussernes kørsel i Danmark.- Nu sørger vi for, at de syv busvirksomheder bliver momsregistreret. Kontrollerne har derudover givet os viden om bussernes kørsel i Danmark, som vil kunne bruges i forbindelse med en kontrol af deres momsangivelser, siger Kenneth Joensen.Skattestyrelsen oplyser, at 1.114 udenlandske firmaer i øjeblikket er momsregistreret for turistbuskørsel i Danmark.Skattestyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da Skat blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter.