Transport-koncern tester tung elektrisk lastbil

Mandag 12. august 2019 kl: 14:47

Af: Redaktionen Med testen vil Nagel Group forsøge at få svar på, om elektriske lastbiler anno 2019 kan leve op til de høje kvalitetsstandarder, som kølelogistik kræver.

Den elektriske Actros, som Nagel Group tester i Hamburg, er en 18 tons eActros, der er tilpasset distribution i byområder. Rækkevidden på en opladning er 200 kilometer, som ikke vil blive udnyttet i det aktuelle forsøg.









- Vi planlægger at bruge lastbiler til daglige ture i Hamburgs centrum, hvor den skal levere kølevarer til forskellige modtagere, siger Tobias Jardon, der er Branch Manager hos Kraftverkehr Nagel i Hamburg.





Den elektriske eActros er forsynet med lithium-ion batterier med en kapacitet på 240 kWh. Lastbilen bliver ladt op om natten hos Kraftverkehr Nagel's Rungedamm-anlæg for at undgå forsinkelser gennem dagen. Virksomheden har installeret egen ladestation specielt til den aktuelle test.





Testen hos Nagel Group er en del af en serie praktiske test af eActros, som Mercedes-benz gennemfører for at gøre produktionen af elektriske lastbiler til bydistribution moden til introduktion fra 2021. Ud over Nagel Group deltager ni andre transportvirksomheder fra Tyskland og Schweiz i forsøgene med elektriske lastbiler fra Mercedes-Benz.







