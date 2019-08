Lastbilproducent har bygget V8-motorer til lastbiler i 50 år

Fredag 9. august 2019 kl: 10:35

50 Scania V8 limited edition

Limited edition i kundetilpassede løsninger



V8’erens succes



Af: Redaktionen Scania’s V8-jubiliæum bliver i Danmark markeret ved, at Scania Danmark udbyder 50 Limited Edition-biler med V8-motorer til det danske marked. Bilerne vil være udstyret med en Scania V8 50 års-pakke, der består af V8-stribesæt i guld, velkomstbelysning, navkapsler og stænkklapper.Derudover vil alle biler have et nummereret Limited Edition skilt, der angiver bilens eget nummer, et dansk specialproduceret V8-logo med vandmærker af tidligere udgaver af V8 lastbiler, guldlister i kabinen, mens rat, sæder, dørbeklædning og gulvmåtte vil have guldsyninger og V8 50 års-logo. Alle trækkerne vil også have en V8-galge.- Da V8-motoren i hele dens levetid har haft en nærmest magisk tiltrækningskraft på både vognmænd og chauffører, synes vi, at det ville være passende at fejre V8’erens 50-års jubilæum med netop dem. Vi har derfor lavet en V8 50 år Limited Edition-serie på 50 biler, hvor køberne får en speciel Scania V8-udgave med flere unikke V8-features, siger Kasper Rasmussen, der er salgschef i Scania Danmark.Den første Limited Edition bil står klar og vil blive udstillet for første gang til Store Legedag på Bornholm 9.-10. august. Limited Edition #1 er en Scania V8 S-model trækker opbygget hos Scania’s opbyggerteam i Vojens.Den tre-akslede trækker består af S-seriens store sovekabineførerhus lakeret i mørkeblå metallak med sort frontgrill og er blandt andet opbygget med et nyopfundet aluminiumsystem i 5/7 mm dørkplade, sideværn, skab med mekanisk opluk i højre side, specialdesignet V8-galge, lygtebom med originale Scania-lygter under tagspoileren, ekstra LED-lys og afdækning under bagenden.Indvendigt er bilen er udstyret med fuld V8-læderpakke, Premium-førersæde med ventilation, drejbar hvilestol, stort infotainmentsystem med 7-tommer skærm, kaffemaskine, køleskab, tabletholder og stort klimaanlæg. Bilen har også alt i Scania sikkerhedsudstyr.Limited edition #2 og #3 er begge tre-akslede V8 S-modeller, hvoraf den ene vil være lakeret i sort metallak og den anden i guld metallak.Alle kunder er forskellige. Derfor vil der for de resterede 47 biler gælde, at interesserede købere selv vil få mulighed for at skræddersy deres helt egen V8 Limited Edition. Altså vil alle 50 udgaver af denne Limited Edition serie være helt særlige.Kunder over hele verden har oplevet robustheden, brændstofeffektiviteten og den kraft, som Scanias V8'er har leveret gennem årene. 50 år er lang tid inden for motorudvikling, og den nutidige Scania V8'er derler da også blot det grundlæggende design og det modulære koncept med første generation fra 1960’erne.- Motoren er selvfølgelig blevet videreudviklet og fornyet flere gange gennem årene, men det grundlæggende koncept er det samme som for 50 år siden - otte cylindre arrangeret i en V-form og en effektivitet, der ikke er set andre steder. Den typiske V8-lyd er selvfølgelig også stadig intakt, siger Kasper Rasmussen.Det nyeste V8-program blev introduceret i 2017 og er tilgængeligt med 520 hk, 580 hk, 650 hk og 730 hk motorer.



















