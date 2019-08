Befolkningen vil have tog til flyet

Torsdag 8. august 2019 kl: 09:27

Lavere klimaaftryk og kortere rejsetid

Fakta fra undersøgelsen:

I analysen møder banen til Billund markant opbakning blandt befolkningen i Midtjylland og Syddanmark

54 procent indikerer, at de er positivt stemte overfor togstationen ved Billund Lufthavn, mens 15 procent indikerer, at de er imod

55 procent indikerer, at Billund Lufthavn bliver mere attraktiv at rejse fra sammenlignet med andre lufthavne, når der er mulighed for at tage toget til Billund Lufthavn

65 procent indikerer, at det sammenlignet med nuværende muligheder for offentlig transport til Billund Lufthavn bliver mere attraktivt at rejse fra lufthavnen med den nye togstation

34 procent indikerer, at det vil være mere attraktivt at benytte toget frem for bil til Billund Lufthavn

Billund lufthavn har lavet hjemmesiden www.banentilbillund.dk, hvor interesserede kan læse yderligere fakta om Banen til Billund

Af: Redaktionen Analysen fra Epinion peger på, at en togstation i Billund Lufthavn har opbakning fra befolkningen i Midtjylland og Syddanmark. 54 procent af de adspurgte er positivt stemte overfor en togstation ved Billund Lufthavn, mens 15 procent ikke ønsker en togstation ved lufthavnen.En togstation ved terminalen i Billund Lufthavn vil set fra passagerernes synspunkt gøre lufthavnen mere attraktiv at rejse fra. 65 procent af befolkningen siger, at det sammenlignet med nuværende muligheder for offentlig transport til lufthavnen, vil blive mere attraktivt at rejse fra Danmarks næststørste lufthavn. Det stemmer med lufthavnens egen viden.- Vi ved, at mere end 30 procent af husstandene i Midtjylland og Syddanmark ikke har adgang til bil. Andelen er naturligvis højere i storbyer som Aarhus og Odense end i de tyndere befolkede områder. Det betyder, at en station i Billund Lufthavn vil give langt flere rejsende muligheden for at benytte lufthavnen til deres rejser. Vi vil blive valgt til, og mange vest-danskere vil få kortere rejsetid til deres nærmeste lufthavn, siger administrerende direktør i Billund Lufthavn, Jan Hessellund.I dag er det 5 procent af passagererne, der benytter sig af offentlig transport til Billund Lufthavn. Den andel vil Billund gerne have op, så lufthavnen kan nå de klimamål, som luftfartsbranchen har forpligtet sig til. Her spiller persontransport med tog en central rolle. Transport med tog har et markant lavere klimaaftryk end eksempelvis bil. 34 procent af de adspurgte siger desuden, at de ville tage toget frem for bil, hvis muligheden var til stede.- Toget er et stærkt alternativ til andre transportformer, og vi kan ud fra undersøgelsen konkludere, at mange vil tage toget, selvom de har bil. Det er fordi, toget på mange måder er en behagelig rejseform, der samtidig understøtter den voksende klimadagsorden, siger Jan Hessellund.Undersøgelsen er udarbejdet af Epinion i maj. Epinion har spurgt 2.007 respondenter fra Region Midtjylland og Region Syddanmark om deres rejseadfærd samt kendskab og holdning til en ny togstation ved Billund Lufthavn.