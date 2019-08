Politiet tjekkede trafikanter for sprit og narko

Onsdag 7. august 2019 kl: 12:26

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ud over den direkte kontrolindsats oplyser Rigspolitiet, at der var 175 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 26 ulykker, hvor føreren mistænkes for kørsel med narko eller medicin i blodet.I gennemsnit sigtede politiet ca. 500 bilister om måneden for spirituskørsel i 2018 og ca. 590 for narkokørsel. Politiet registrerede ligeledes 119 færdselsuheld pr. måned i 2018, som var relateret til spirituskørsel samt 27 uheld, som var relateret til narkokørsel.- Set i forhold til landsgennemsnittet pr. måned for sigtelser for spiritus- og narkokørsel i 2018 ærgrer det mig, at antallet af sigtelser ligger så højt i denne kontrolperiode, til gengæld er jeg glad for, at vi får fjernet disse bilister fra vejene, således de ikke er til fare for andre trafikkanter, siger Christian Berthelsen, der er politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.- Rusmidler og trafik er en rigtig dårlig kombination, og med den konstante fokus samfundet har på dette, så skuffer det mig, at så mange vælger at køre alligevel vel vidende, at det kan koste dem selv eller andre livet, siger han videre.Politiet fremhæver i forbindelse med sommerens kontroller, at der over de seneste år har været et stort fald i antallet af spiritusbilister fra godt 11.700 sigtede i 2007 til lidt under 6.000 i 2018. I samme periode er antallet af spiritusulykker faldet fra fra knap 2.800 til lidt over 1.400.Spirituskørsel er et af ti fokusområder i Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, der har til formål at halvere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken frem til 2020.Politiet fortsætter løbende indsatserne mod spiritus- og narkokørsel.