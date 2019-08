Transportministeren besøger anlægsbyggerier på Lolland og Falster

Torsdag 1. august 2019 kl: 07:39

Af: Redaktionen Transportminister Benny Engelbrecht besigtiger først byggeriet af den nye Storstrømsbro ved Masnedø sammen med John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune (Guldborgsundlisten), Mikael Smed, borgmester i Vordingborg Kommune (S), René Christensen (DF) og Lennart Damsbo (S). Dernæst besigtiger ministeren påbegyndelsen af Femern Bælt-forbindelsen på dansk side i Rødbyhavn i følgeskab med Dr. Bernd Buchholz, der er minister for økonomi, transport, beskæftigelse, teknologi og turisme i Slesvig-Holsten.- Det er afgørende, at vi har gode betingelser for at kunne rejse og transportere gods på tværs af landsdele og over nabogrænser. Anlægget af en ny Storstrømsbro og Femern Bælt-forbindelsen er to af de største anlægsprojekter i nyere tid, og jeg ser derfor frem til at se byggepladserne med mine egne øjne og ikke mindst at få en status for projekterne, siger transportminister Benny Engelbrecht.På Masnedø er arbejdet med at etablere produktionspladsen, hvor de store betonelementer til Den nye Storstrømsbro skal produceres og udskibes fra, i fuld gang. Hovedbetonblandeværket og skurbyen til det kommende mandskab er etableret. Produktionshallerne er ved at blive opført, ligesom kajer til udskibningshavnen og belægning på produktionspladsen er under etablering. På Falster-siden er man i gang med at ombygge den eksisterende jernbanedæmning og etablere den midlertidige arbejdshavn.Ministeren vil efterfølgende få et indtryk af Femern-byggepladsen i Rødbyhavn, hvor man blandt andet har lagt rør- og kabler i produktionsområdet og etableret pumpestation, som skal dræne området og holde det tørt under arbejdet. Stibroer over motorvej og bane til byggepladsen er etableret og arbejdet med at etablere adgangsveje og cykelstier til byggepladsen er sat i gang.- Storstrømsbroen vil i kombination med Femern Bælt-forbindelsen blive en vital korridor for person- og godstransport i Nordeuropa, og jeg ser derfor frem til at drøfte de mange muligheder for et endnu tættere samarbejde med Tyskland med Dr. Bernd Buchholz, når vi sammen besigtiger anlægsbyggeriet af Femern Bælt-forbindelsen, siger transportministeren.Det forventes, at Storstrømsbroen åbner for biltrafik i 2022, mens togtrafikken bliver tilgængelig fra 2023. Femern Bælt-forbindelsen forventes at åbne i 2028.