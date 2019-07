Mange dyretransporter må indstilles på grund af varmen

Torsdag 25. juli 2019 kl: 08:08

Af: Redaktionen - Det betyder, at det i de kommende dage ikke vil være muligt at transportere dyr til mange destinationer i Europa. Hvis transportørerne ønsker at køre, så skal de have kølingsudstyr i lastbilen, som kan holde temperaturen nede. Alternativt skal de gennemføre køreturen om natten helt til destinationen. Det har vi netop informeret transportbranchen om, siger Stig Mellergaard, der er chefkonsulent i Fødevarestyrelsen.Fødevarestyrelsen gennemfører stikprøvebaseret kontrol med lastbiler inden afgang for at sikre, at dyrevelfærden er i orden - også ved kørsel under høje temperaturer.Fødevarestyrelsen følger den vejrmæssige udvikling for at vurdere, hvornår de lange transporter i lastbiler uden køling igen kan gennemføres.