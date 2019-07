Politiet tilbageholder tyrkisk lastbil

Tirsdag 23. juli 2019 kl: 21:47

Af: Redaktionen Under kontrollen, der fandt sted 18. juli på motorvejen ved Lindved mellem Vejle og Herning, afdækkede en teknisk undersøgelse af lastbilen, at der var blevet foretaget manipulation af lastbilens tachograf. Politiet rejste også andre sigtelser for blandt andet overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne samt ulovlig aflønning af chaufføren.Både chaufføren og vognmanden har erkendt sigtelserne, men må indtil videre undvære lastbilen, da de 116.000 kroner, der svarer til bødens størrelse for vognmanden, skal betales først.Der er regler om, at en chauffør ikke må aflønnes primært på baggrund af tilbagelagt strækning eller den transporterede mængde gods.