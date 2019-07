Hessel gavner det lokale erhvervsliv i Norddjurs

NORDDJURS KOMMUNE OM NY LETBANESTATION:

Onsdag 17. juli 2019 kl: 22:42

Af: Redaktionen Indtil nu har letbanen kun haft et enkelt stop i Grenaa ved stationen i centrum, men med Hessel åben er der nu to muligheder for at stige af og på det miljøvenlige tog.





Norddjurs Kommune peger på, at Hessel-stoppet er anlagt med stor omtanke og omhu - og med særligt fokus på erhvervslivet i denne del af Grenaa. Standsningsstedet, der ligger på Rugvænget ved Hessel, er navngivet efter Hessel Gods få kilometer derfra. Med sin placering i et erhvervspræget område er det et attraktivt letbanestop for de lokale virksomheders mange pendlere. For eksempel for de ansatte hos Terma i Grenaa, der er en virksomhed, som vokser hastigt.





- Flere ansatte hos Terma Grenaa har planer om at gå fra bil nummer to til i stedet at bruge letbanen til og fra arbejde, fortæller HR-direktør i Terma Grenaa, Kirsten Nielsen Sørensen.





- Terma er meget positive over, at stationen endelig kan tages i brug. Vi har glædet os meget længe til stationens åbning, der nu for alvor kan bruges i forbindelse med tiltrækning af medarbejdere og studerende særligt fra Århus-området, siger hun.





Hessel giver også nem adgang for pendlere og rejsende fra et større område omkring Grenaa. For eksempel for gæster til og fra de mange sommerhuse og campingpladsen ved Grenaa Strand, samt for beboere i boligområderne i den sydlige del af Grenaa. Cykelparkering og en stor parkeringsplads lige overfor stationen er endnu et plus.





