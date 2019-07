Ny fjernbuslov har åbnet for nye busforbindelser i Danmark

Tirsdag 16. juli 2019 kl: 08:28

Første bus blev sendt af sted fra Nakskov

Lokal buspartner har ansat nye chauffører til ruten

Fakta om FlixBus:

FlixBus kører til 48 byer i selskabets danske netværk

Selskabet samarbejder med en snes lokale, danske vognmænd

FlixBus har kørt indenrigs i Danmark siden foråret 2017

Globalt har den europæiske mobilitetsudbyder 350.000 daglige forbindelser til over 2.000 destinationer i 29 lande.

FlixBus er en kombination af et tech-startup, en e-handelsplatform og et transportfirma.

FlixTeamet håndterer netværksplanlægning, kundeservice, kvalitetsstyring, marketing/salg, samt billetsalg, prissætning og forretningsudvikling, mens lokale buspartnere, ofte familiedrevne virksomheder, er ansvarlige for den daglige rutedrift af de grønne FlixBusser

Status over FlixBus’ rutenetværk i Danmark fra 12. juli:

Nye ruter:



Det nye er, at man kan rejse uden skift hele vejen, og at der er flere muligheder for forbindelser undervejs – altså internt i Jylland pga. den nye fjernbuslov og reglen om, at der skal være min. 75 km mellem der, hvor fjernbuspassageren stiger på, og der, hvor fjernbuspassageren slutter sin rejse.



Aalborg – Sønderborg (linjenr. 636)

Det nye er, at man kan rejse uden skift hele vejen, og at der er flere muligheder for forbindelser undervejs – altså internt i Jylland pga. den nye fjernbuslov og reglen om, at der skal være min. 75 km mellem der, hvor fjernbuspassageren stiger på, og der, hvor fjernbuspassageren slutter sin rejse.



Nakskov – København (linjenr. 641)

Hele ruten og alle stop herpå er nye. Nyt at man nu kan køre fjernbus internt på Sjælland pga. den nye fjernbuslov og reglen om, at der skal være min. 75 km mellem der, hvor fjernbuspassageren stiger på, og der, hvor fjernbuspassageren slutter sin rejse.



Nye byer i rutenetværket fra 12. juli:



Nakskov, Maribo, Sakskøbing, Nykøbing F., Vordingborg, Næstved



Nye forbindelser

Fra 90 forbindelser til 128 forbindelser fra 12. juli



Her en liste over de 38 nye forbindelser (i begge retninger) :



Aabenraa - Aalborg

Aabenraa - Aarhus

Aabenraa - Odense

Aabenraa - Randers



Aalborg - Aarhus

Aalborg - Esbjerg

Aalborg - Haderslev

Aalborg - Horsens

Aalborg - Kolding

Aalborg - Randers

Aalborg - Sønderborg



Aarhus - Esbjerg

Aarhus - Haderslev

Aarhus - Kolding

Aarhus - Sønderborg

Aarhus - Vejle



København - Maribo

København - Næstved

København - Nakskov

København - Nykøbing Falster

København - Sakskøbing

København - Slagelse

København - Vordingborg



Esbjerg - Kolding

Esbjerg - Odense

Esbjerg - Randers

Esbjerg - Vejle



Haderslev - Odense

Haderslev - Randers



Kolding - Odense

Kolding - Randers

Kolding - Sønderborg



Næstved - Nakskov



Odense - Sønderborg

Odense - Vejle



Randers - Vejle



Skive - Vejle



Skjern - Vejle





Der er op til 12 afgange på de nye forbindelser





Fakta om den nye lov om fjernbusser:

Den nye fjernbuslov blev i februar vedtaget af den daværende VLAK-Regering med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet

Reglen lyder ifølge den nye lovgivning på, at der skal være mindst 75 km mellem der, hvor fjernbuspassageren stiger på, og der, hvor fjernbuspassageren afslutter sin rejse. For at få en fjernbusrutetilladelse skal operatøren desuden leve op til visse betjeningskrav

Tekst til billedet øverst:

Nye fjernbusforbindelser er blevet mulige efter den nye fjernbuslovgivning trådte i kraft 1. juli. Lollands borgmester (tv) hjalp fredag 12. juli den første bus af sted fra Nakskov sammen med FlixBus’ presseansvarlige Lotte Rystedt og administrerende direktør for Dansk PersonTransport Michael Nielsen. (Foto: FlixBus)





Af: Redaktionen FlixBus åbnede 12. juli tre nye ruter mellem henholdsvis Aalborg og Esbjerg, Aalborg og Sønderborg samt Nakskov og København. Med de nye ruter kommer nye byer med i FlixBus’ netværk. Lolland-Falster og Sydsjælland får fjernbusforbindelser i byerne Nakskov, Maribo, Sakskøbing, Nykøbing F., Vordingborg og Næstved. I Jylland er der kommet flere forbindelser, og i Sydjylland og Fyn er der helt nye forbindelser.FlixBus præsenterede de nye ruter og forbindelser i Nakskov, hvor den allerførste bus fra Nakskov til København blev af sted ved en festlig markering, hvor direktør for brancheforeningen Dansk PersonTransport, Michael Nielsen, og Lollands Borgmester, Holger Schou Rasmussen, deltog.- Jeg hilser alle tiltag velkomne, der kan binde Lolland tættere sammen med omverdenen. Det gælder også den nye fjernbuslov, som trådte i kraft 1. juli, og som er årsagen til, at vi overhovedet kan stå her i dag. Tak til den og tak til FlixBus for at tage handsken op og til at være hurtig med den nye rute, sagde Holger Schou Rasmussen, før den grønne snor blev klippet, så ruten kunne indvies og bussen køre afsted mod København.Hos FlixBus er tilfredshed med den nye lov, der har åbnet for fjernbusser i endnu en del af Danmark. - Vi har glædet os meget til at åbne de nye forbindelser og udvide rutenetværket, så vi nu har stop i 48 byer over hele landet. Vi håber, at danskerne vil tage ligeså godt imod vores nye tilbud, som de hidtil har taget imod vores fjernbusser, siger Lotte Rystedt, der er presseansvarlig hos FlixBus Danmark.FlixBus samarbejder med en snes lokale, danske vognmænd. På den nye rute Nakskov - København er det busvognmændene DitoBus fra Holbæk og John’s Bus fra Nykøbing Falster, som betjener ruterne med deres busser og chauffører.- Jeg er glad for at skyde samarbejdet om den nye rute i gang i dag. Vi har fået to busser mere i brug og arbejde til fem chauffører mere. Jeg har i den forbindelse ansat nye chauffører, som alle er fra Lolland-Falster, siger John Jalkiewicz, der driver John’s Bus.FlixBus kører til 48 byer i hele Danmark.