Politiet skrev bøder for en kvart million ved lastbilkontroller

Mandag 8. juli 2019 kl: 09:27

83 lastbiler blev tjekket på havnen

En vognmand kørte uden at være i besiddelse af en EU-fælleskabstilladelse, hvilket blev takseret til en bøde på 35.000 kroner

En nyansat chauffør havde stort set kørt tre dage i træk med det længste daglige hvil på seks timer og det korteste på tre timer. Det medførte en del overtrædelser, hvilket beløb sig til en bøde på ca. 60.000 kroner

En tyrkisk chauffør havde ikke styr på sine daglige hvil, da han kun havde afholdt en times hvil. Derudover havde han i to uger kun afholdt henholdsvis 14 timer og 17 timer som sit ugehvil, der skal være på 25 timer og 45 timer.

En serbisk vognmand havde ikke udfyldt kørselslogbogen ti sin CEMT-tilladelse korrekt og kørte derfor uden tilladelse. Derudover var der pillet ved impulstallet til lastbilens tachograf, så lastbilen kunne køre hurtigere end tilladt.

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Onsdag kontrollerede politifolk fra Tungvognscenter Nord samlet 29 lastbiler på Århusvej/Lufthavnsvej i Syddjurs Kommune. Kontrollen afslørede blandt andet, at en udenlandsk vognmand ikke havde sine tilladelser i orden.- Vognmanden havde ikke til hensigt at betale bøden, så det blev nødvendigt for os at montere en hjullås på lastbilen, siger politikommissær fra Nordjyllands Politi, Jan Stagsted.Derudover afslørede kontrollen, at en udenlandsk chauffør blandt andet havde kørt uden førerkort i tachografen, hvilket medførte en del følgeovertrædelser af køre-/hviletidsbestemmelserne.Torsdag kontrollerede Tungvognscenter Nord i alt 83 lastbiler på Østhavnsvej/Tongavej på Århus Havn - heraf var 18 udenlandske.Her blev resultatet følgende:På Århus Havn skete kontrollen i samarbejde med Told, SKAT, Århus Kommune og Færdselsstyrelsen.- VI fik en god dialog med flere chauffører, der blandt andet blev vejledt om at overholde køre-/hviletidsbestemmelserne, siger politikommissær Jan Stagsted, der var tilfreds med begge kontroller.Politiets samlede bødekrav over de to dage lå på cirka 250.000 kroner.Færdselsstyrelsen kontrollerede ved samme lejligheder 34 lastbiler, heraf blev 11 af dem indkaldt til syn, mens en fik afmonteret nummerpladerne.