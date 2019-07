Rensningsanlæg vasker svovl ud af skibenes røg

Tirsdag 2. juli 2019 kl: 07:40

Af: Redaktionen - Scrubbere er en effektiv løsning, som vi har valgt at investere i til ca. halvdelen af vores skibe, siger Jesper S. Jensen, der er teknisk direktør hos Torm.Rederiet har de seneste uger haft det 183,2 meter lange tankskib »Torm Laura« liggende på værftet Fayard i Munkebo på Fyn for at få installeret en scrubber, der skal gøre skibet klar til at leve op til de strengere svovlregler, der træder i kraft 1. januar 2020.Fra den dato må skibene ikke udlede mere end 0,50 procent svovl mod den gældende grænse på 3,50 procent. Det betyder, at rederierne har to muligheder. De kan enten vælge at købe en dyrere lavsvovlsolie, eller de kan vælge, at deres skibe skal fortsætte med at sejle på de gængse brændstoffer og lade en scrubber rense udstødningsrøgen.- Vi har forberedt os på, hvordan vi skal overholde den kommende globale svovlgrænse i 2020 igennem flere år, og for os at se er scrubbere en fordelagtig og ikke mindst miljørigtig måde at overholde de kommende regler på, siger Jesper S. Jensen.Ved udgangen af 2019 forventes det ifølge klasseselskabet DNV GL at 2.950 skibe vil have installeret scrubbere eller være på venteliste til at få det. I 2023 forventes det at tallet vil være steget til 3.500.Hos Danske Rederier, som de sidste tre år har haft omstillingen til den globale svovlgrænse som et prioriteret fokusområde, glæder man sig over, at medlemmerne er ved at være klar til de nye regler.- Det er et stort indsatsområde for dansk skibsfart at mindske luftforureningen fra vores skibe. Derfor har vores medlemmer i mange år har investeret enorme ressourcer på at være klar til at efterleve svovlgrænsen, der træder i kraft i 2020, siger Asbjørn Overgaard Christiansen, der er fungerende direktør hos Danske Rederier.