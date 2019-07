Arriva viser den nye transportminister digitaliserede tog

Mandag 1. juli 2019 kl: 07:52

Frem mod 2030 udrulles der nye signalsystemer i Danmark på både fjernbanen (ERTMS) og S-banen (CBTC)

Signalsystemet er i dag i drift mellem Frederikshavn og Lindholm, der betjenes af Nordjyske Jernbaner. Signalsystemet tages i brug mellem Roskilde og Køge i fjerde kvartal i år. Der er også et digitalt signalsystem i drift på to strækninger på S-banen i København

Den 73 km lange jernbane mellem Thisted og Struer bliver den tredje fjernbanestrækning i Danmark, hvor togene kan køre med Banedanmarks nye digitale signalsystem

Af: Redaktionen Signalfejl udgør en meget stor andel af alle fejl på jernbanerne i Danmark og er den hyppigste årsag til forsinkelser. Så når det nye signalsystem i 2020 er udrullet mellem Thisted og Struer, vil det betyde langt færre forsinkelser for passagererne, ligesom systemet giver mulighed for at optimere køreplanerne, forkorte køretider, og for at togene kan køre tættere.Som led i omstillingen fra gammelt til nyt signalsystem skal der installeres nyt udstyr i togene. Banedanmark, Arriva og leverandøren Alstom har netop afsluttet installationen i 29 tog. Og det er de tog, transportminister Benny Engelbrecht mandag skal besigtige ved Arrivas værksted i Varde.- Jeg har ladet mig fortælle, at de 29 tog ligner alle andre Arriva-tog udefra, men at det vil være tydeligt, at der er sket et teknologisk spring, når man tager et grundigt kig indenfor. Det ser jeg frem til. Særligt fordi vi nu kommer et skridt nærmere flere tog til tiden for midt- og vestjyderne, siger transportminister Benny Engelbrecht.