Politiet har sigtet taxikunde for vold mod chauffør

Torsdag 27. juni 2019 kl: 12:58

Af: Redaktionen Ifølge Østjyllands Politi var årsagen til overfaldet, at den 60-årige nægtede at betale for turen, der gik fra en pub i Aarhus C til en adresse i Viby.Undervejs havde kunden ifølge chaufføren flere gange forsøgt at forhandle om prisen, og da de nåede frem, forsøgte kunde at gå uden at betale.Da chaufføren tog fat i ham, slog den 60-årige ham med knyttet næve i nakken. Det lykkedes den 38-årige taxachauffør at holde kunden fast, indtil politipatruljen nåede frem. Betjentene anholdt den 60-årige mand og sigtede ham for vold.