Kranmand siger farvel efter 23 år

Mandag 24. juni 2019 kl: 14:48

Sønnen fører stafetten videre

Af: Redaktionen - Jeg har været på arbejdsmarkedet, siden jeg var 11 år, så nu er det tiden at stoppe, siger Erik Munk Thomsen.Han er oprindelig uddannet som maskinarbejder og har siden løbende taget flere supplerende uddannelser. Erik Munk Thomsen kom til Palfinger Danmark for 23 år siden og har i kraft af sin lange karriere oparbejdet en særdeles stor ekspertise om kranerne fra Palfinger. Han har i de 23 år arbejdet under fire forskellige ejere - BMS, Jørgen Bolding, Stiholt og senest Palfinger Group i Østrig, der for to år siden overtog virksomheden.- Jeg har valgt at stoppe, mens legen er god. Jeg har været meget tilfreds med at arbejde med Palfinger-kranerne, og den professionelle ekspertise, der er hos Palfinger Danmark, siger Erik Munk Thomsen.Hans arbejdsområde har i hele ansættelsen været salg af kraner. I transportbranchen er han kendt for sin store viden om produkterne, krydret med en lun vestjysk humor og en uformel omgangstone.Det er dog ikke sådan, at Erik Munk Thomsen helt forlader den mekaniske branche. Hjemme i privaten har han indrettet et lille værksted, hvor han på hobbyplan har tænkt sig at reparere blandt andet knallerter.Hans søn, Morten Munk Thomsen, har i de senere år arbejdet side om side med sin far hos Palfinger Danmark med salg af kraner.- Så man kan sige, at jeg nu overlader stafetten til Morten, siger Erik Munk Thomsen.







Der holdes afskedsreception for Erik Munk Thomsen fredag 12. juli på Comvell Kongebrogården i Middelfart.









