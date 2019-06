International politiaktion afdækker svindel med fødevarer

Fredag 21. juni 2019 kl: 14:01

Af: Jesper Christensen I Litauen blev der eksempelvis beslaglagt 335.000 pakker forfalsket slik, der skulle sælges til børn, og i Italien beslaglagde politiet over 150.000 liter solsikkeolie af dårlig kvalitet, der skulle have tilsat chlorofyl og betacaroten for derefter at blive solgt som fin olivenolie. I forbindelse med operationen er 672 personer blevet anholdt.







Samlet har myndighederne i en række lande beslaglagt omkring 16.000 ton og 33 millioner liter forfalskede føde- og drikkevarer under aktionen, hvor der blev udført over 67.000 kontroller i butikker, på markeder, i lufthavne, havne og industriområder.









© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.