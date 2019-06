Vognmand i Jyllinge har fået ny Volvo

Onsdag 19. juni 2019 kl: 14:05

Af: Redaktionen Den nye trækker er udstyret med Globetrotter XL-førerhus, komfort+ førerhuspakke, VEB+ motorbremse, medieanlæg med navigation, understøttet Dynafleet, I-See (optimering af brændstofforbrug via GPS-oplysninger), ACC med intelligent fartholder, advarsel mod kollision, automatisk nødopbremsning, fartpilot I-Cruise, bakalarm (integreret i baglygte), køleskab under køje og meget mere.Torsten Rasmussen fra Titan Lastvogne A/S’ afdeling i Solrød har sået for salg og levering af den nye bil til vognmanden i Jyllinge.