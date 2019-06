Nye regler om særtransporter er på vej

En del af sådanne særtransporter kræver forudgående indhentning af en særtransporttilladelse, som udstedes af politiet og som blandt andet forudsætter, at transporten ikke med rimelighed kan kræves gennemført på en anden måde, altså for eksempel som almindelig godstransport ad landevej inden for dimensionsbekendtgørelsens rammer. Andre typer særtransporter kan udføres tilladelsesfrit.





Det nyligt fremlagte udkast til ændringsbekendtgørelse har til formål at gøre op med de usikkerheder på området for særtransporter, der har eksisteret siden 2018 i den del af transportbranchen, der beskæftiger sig med særtransporter, og som blandt andet medførte, at Færdselsstyrelsen i maj 2018 udstedte en vejledning om forståelsen af reglerne i særtransportbekendtgørelsen.





Forud for vejledningen i foråret 2018 ændrede Rigspolitiet ifølge en tidligere bragt artikel på transporthederne.dk



Artiklen kan ses her:





således syn den eksisterende særtransportbekendtgørelse, så for eksempel brede armeringsjern til brug i byggeriet ved støbning af gulve - de såkaldte rionet - ikke længere måtte transporteres liggende, så de ragede ud over vogntogets sider, men i stedet skulle transporteres stående.





Færdselsstyrelsens vejledning fra maj 2018 viste sig ifølge branchen imidlertid ikke at udgøre en tilstrækkelig afklaring omkring fortolkningen af særtransportbekendtgørelsen, og en ændring af selve bekendtgørelsen har således været længe efterspurgt af transportbranchen.





Usikkerhederne i branchen har ifølge Færdselsstyrelsen således bestået i mulighederne for at transportere flere stykker bredt gods samtidig, og hvornår bredt gods skal transporteres skråtstillet.





På denne baggrund har Færdselsstyrelsen udarbejdet det nye udkast til ændringsbekendtgørelse, der skal fastlægge krav for transport af bredt udeleligt gods vandret liggende og åbne for transport af rionet som tilladelsesfri særtransport.





De nye regler



Af: advokat (L), ph.d., Lissi Andersen Roost, advokat Rasmus Hjalte Niess Bak og stud.jur. Channie Borup Jensen, Andersen Partners Advokatfirma Færdselsstyrelsen har netop haft et udkast til en ændring af bekendtgørelse om særtransporter i høring.

Nedenfor beskrives de væsentligste ændringer, som følger af udkastet til ændringsbekendtgørelsen.





Færdselsstyrelsen har foreslået, at ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019.





Definition af blokvogn

Der foretages en ændring i definitionen af blokvogn i særtransportbekendtgørelsen, således at definitionen stemmer overens med færdselslovens definition. Ved blokvogn forstås herefter en bil, sættevogn eller påhængsvogn, hvis vægt, akseltryk, dimensioner eller øvrige konstruktion udelukker køretøjet fra registrering som bil, sættevogn eller påhængsvogn, og som er beregnet til transport af særlig tungt eller omfangsrigt gods.





Transport af bredt udeleligt gods

Der indsættes en ny bestemmelse i særtransportbekendtgørelsen, som gør det muligt at transportere udeleligt bredt gods vandret liggende, så længe bredden af transporten ikke overstiger 3,30 m. Det fastlægges med ændringen under hvilke betingelser, at bredt udeleligt gods kan transporteres vandret liggende. Med de nye regler får transportøren mulighed for at stable godset, hvilket medfører, at der kan transporteres flere stykker gods på samme særtransport. Det vil herefter ikke være nødvendigt med en særskilt transport af hvert enkelt stykke bredt udeleligt gods.





Transport af brede armeringsnet (rionet)

Der indsættes en ny bestemmelse i særtransportbekendtgørelsen, som specifikt foreskriver, at armeringsnet med stor bredde må transporteres vandret liggende uden tilladelse på lastbiler og vogntog bestående af lastbil og påhængs-/sættevogn, hvis bredden af transporten ikke overskrider 3,30 m.

Formålet med denne nye bestemmelse er ifølge Færdselsstyrelsen at imødegå den usikkerhed, der har været i branchen omkring tilladelse i forbindelse med transport af de brede armeringsnet.





Mulighed for ved blokvogne med tilbehør til mobilkran at medbringe transportmiddel til føreren

En blokvogn er en anhænger eller et selvkørende køretøj, som kan læsse særligt tunge, lange og/eller brede godsgenstande. Ved en mobilkran forstås ifølge særtransportbekendtgørelsen et motordrevet køretøj, der hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskab (kran, betonpumpe eller mandskabslift), og som ikke opfylder bestemmelserne i dimensionsbekendtgørelsen. I udkastet til ændringsbekendtgørelsen foreslås indsat en ny bestemmelse, som gør det muligt at benytte en blokvogn med tilbehør til mobilkran til transport af en cykel, knallert, motorcykel eller bil med en tilladt totalvægt, der ikke overstiger 3.500 kg, forudsat at cyklen, motorcyklen eller bilen skal anvendes til transport af kranens fører, og det ikke er muligt, at transportmidlet medbringes på mobilkranens påhængskøretøj. Baggrunden for denne nye regel er, at kranens fører selvsagt ikke vil kunne bruge selve blokvognen som transportmiddel på blokvognens/mobilkranens bestemmelsessted, hvor blokvognen/mobilkranen måske skal bruges i længere tid af føreren.





Krav om at udskrift til særtransport medbringes i køretøjet

Ifølge udkastet til ændringsbekendtgørelsen skal der fremadrettet ved alle særtransporter i det trækkende køretøj forefindes udskrift til særtransporter fra Vejdirektoratets hjemmeside vedrørende spærretider og eventuelle særlige meddelte vilkår for den pågældende rute. Udskriften må endvidere højst være fem dage gammel.





Efter de nugældende regler gælder kravet om udskrift til særtransport alene for særtransporter, som kræver tilladelse, ligesom udskriften højst må være en måned gammel. Det er imidlertid Færdselsstyrelsens opfattelse, at en sådan udskrift er relevant i forhold til alle særtransporter, og at en fornyelse af udskriften med en måneds mellemrum ikke er tilstrækkelig, da for eksempel vejarbejde kan ske med få dages varsel og have betydning for vejenes bredde.

Det fremgår af udkastet til ændringsbekendtgørelsen, at udskriften kan være i fysisk eller elektronisk form.





De nye reglers ikrafttræden

Som beskrevet følger de ovenstående foreslåede ændringer af det udkast til ændringsbekendtgørelse, som har været sendt i høring. Indkomne høringssvar fra transportbranchen og andre interessenter kan således give Færdselsstyrelsen anledning til at ændre i ændringsbekendtgørelsen. Kun tiden vil derfor vise, om den endelige ændringsbekendtgørelse vil afvige fra det ovenfor behandlede udkast.









