Bæredygtige trafikvalg er i fokus på Trafik-dag i Odense

Tirsdag 11. juni 2019 kl: 12:06

Af: Redaktionen

Baggrunden for at sætte fokus på trafikvalgene er, at Odense vokser og flere skal kunne komme rundt i Odense på en måde, der fungerer i det daglige, og som understøtter et sundt og bæredygtigt valg. Målet er, at gøre sunde transportformer til et nemmere valg for flere, så udledningen af CO2 og skadelige partikler i luften kommer ned.





