Italieneren fra Spanien kører i København

Torsdag 6. juni 2019 kl: 23:00

Hård konkurrence om dygtige chauffører

Den rette bil til den rette opgave



Af: Redaktionen Henrik Tofteng A/S, der er specialister i affaldshåndtering, miljø og genbrug, har fået den nye Iveco Stralis leveret af Rea Erhvervsbiler A/S og specialopbygget med Dalby kroghejs hos Phoenix Danmark. Bilen er først og fremmest valgt, fordi førerhusets design ifølge Iveco selv giver en af de mest komfortable køreoplevelser i klassen lige nu.Fra basen i Brøndby samarbejder Henrik Tofteng A/S med både erhvervskunder og offentlige institutioner hovedsageligt i Storkøbenhavn, og den ISO14001-certificerede virksomhed er blandt andet udnævnt til eliteleverandør til det offentlige i 2018 af UdbudsVagten.- Når vi investerer i nye biler, lægger vi stor vægt på komforten og arbejdsmiljøet, for bilen er både et arbejdsredskab og en arbejdsplads. Vi udskifter også jævnligt vores biler, så vi er sikre på, at vi kører med de nyeste og mest sikre teknologier på markedet, siger vognmand Henrik Tofteng, som er næstformand i arbejdsgiverorganisationen ATL.- I dag er der hård konkurrence om de dygtige chauffører. Det gælder både de erfarne og de helt unge, der er på vej ind i branchen. Hvis du vil tiltrække og fastholde de bedste, kræver det, at du kan tilbyde en god arbejdsplads med attraktive forhold. Og det starter med bilerne, siger han og peger på, at en vigtig komfortparameter er pladsen omkring chaufføren.I den nye Iveco Stralis er loftshøjden i førerhuset på omkring to meter. Førerhuset er desuden lydisoleret og udført med funktionelle gardiner og solskærme, der er nemme at justere. Derudover er instrumentpanelet fremstillet i ensartede materialer, der dæmper støj, ligesom chaufføren kan nå de forskellige betjeningsgreb uden at skulle læne sig frem fra sædets ryglæn. Førerhuset er derudover leveret med et 50 liters køleskab, over 30 skuffer og opbevaringsrum, køje samt energibesparende klimaanlæg.Mange af transportopgaverne hos Henrik Tofteng A/S foregår i tæt bytrafik, der stiller stor krav til både chaufførernes kørefærdigheder og bilernes manøvredygtighed. For det første er pladsen ofte trang, og derudover er parkerings- og standsningsmulighederne især inde i København meget få. Byen har også mange ensrettede veje, der komplicerer logistikken yderligere.- Afhentning og levering af containere i en by som Storkøbenhavn kræver dygtige chauffører og biler, der matcher opgaven. Vi arbejder derfor efter et princip om at stille med den rette bil til den rette opgave. Her handler det ikke mindst om at vælge smidige biler med gode køreegenskaber, der matcher kravene i opgaven, fremhæver Henrik Tofteng.