Iveco får ny leder til den tunge ende

Onsdag 29. maj 2019 kl: 11:13

Kåre Neergaard.

Af: Redaktionen - Jeg glæder mig til at komme tilbage til Iveco, hvor der venter særdeles spændende opgaver med blandt andet lancering af den nye store Iveco samt udbygning af Iveco’s førende position inden for miljøvenlige gasmotorer i et marked, hvor der bliver større og større fokus på bæredygtig transport, siger Kåre Neergaard, der har næsten 20 års erfaring inden for salg og markedsføring i den europæiske bilbranche.Kåre Neergaard startede i 2000 sin karriere hos den daværende Fiat-koncern som Commercial Product Manager for Heavy Trucks i Danmark og arbejdede frem til 2007 med Iveco’s lastbiler. Kåre Neergaard blev efterfølgende i den italienske Fiat-koncern og var i mange år Fiat Professional Brand Country Manager i både Norden og Tyskland.Kåre Neergaard kommer med en solid erfaring inden for branchen - ikke mindst fra FCA og CNHi.- Med sin lange erfaring fra flere europæiske lande og mange års arbejde med vare- og lastbiler er vi beæret over at have Kåre tilbage i Iveco og ser frem til, at han skal drive udviklingen af Iveco’s lastbiler i Norden og Baltikum, siger Håkan Jönsson, der er Business Director for Iveco i Norden og Baltikum.Kåre Neergaard tiltræder sin nye stilling som Business Line Manager Medium & Heavy Trucks 1. juni 2019 og vil være stationeret i Albertslund nær København, hvor Iveco’s hovedkontor for de otte markeder i Norden og Baltikum er beliggende.