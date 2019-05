Øldepot i Randers daffer derudad i ny LF fra DAF

Tirsdag 28. maj 2019 kl: 11:15

Chaufføren har været med på råd



Af: Redaktionen Den nye DAF er leveret salgschef Ole Frisk fra ESA Trucks Danmark i Kolding.- Efter at have shoppet lidt rundt blandt de forskellige mærker stod det klart, at ESA Trucks med denne DAF LF tilbød den bedste pakkeløsning med chassis, opbygning og specifikationer til den bedste pris, siger Steen Justesen.Den nye DAF LF er opbygget med en 21-pallers ProfilBox fra Brdr. Plagborg i Vejle samt 2,5 tons Z-lift med 2,3 meter liftplade, der fungerer som heldækkende bagsmæk. Bilen er bemandet af en chauffør, mens Steen Justesen selv leverer mindre leverancer og hasteordrer på drikkevarer i en seks-pallers Opel Movano varevogn.Steen Justesen har haft bilens chauffør Jacob Staun Hansen med på råd om specifikationer og opbygning af den nye lastbil.



De var enige om at vælge DAF’s kraftigste version af fabrikkens PX7-motoren på 290 hk, en seks-trins AS Tronic gearkasse med fuldautomatisk gearskifte, luftaffjedret bagaksel, fartpilot mm.



De var også enige om, at den nye bil skulle være lidt kortere end den gamle for at gøre den mere smidig ved leverancer i centrum af de midtjyske byer, så den nye DAF har kun plads til 21 paller i modsætning til den gamle Scania, der kunne have 24 paller med på ladet.



Samtidig var det oplagt at vælge det korte men rummelige LF-førerhus med lav indstigning.





- Min gamle bil var over 20 år gammel, så jeg er jo ikke vant til at handle bil hver og hver anden dag. Jeg er dog ikke i tvivl om, at jeg har fået en rigtig go’ behandling hos ESA Trucks. Ole Frisk har løbende holdt mig orienteret i opbygningsfasen, og DAF’en er leveret til aftalt tid til aftalt pris i aftalt specifikation. Så jeg har faktisk ikke rigtig noget at klage over, siger Steen Justesen.





Han forventer ikke, at der går 20 år mere, før han igen skal handle lastbil. Det er hans mål at udvide forretningen med en lastbil mere i løbet af et par år eller tre, og kan ESA Trucks til den tid komme med en lige så god pakkeløsning som den nye DAF LF 290, er det ikke usandsynligt, at Øldepotet i Randers får endnu en DAF i flåden.











