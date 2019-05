Beton-kanonkonge fejrer jubilæum og fødselsdag med ny kanon

Fakta om NB Betons nye 17 kubikmeter betonkanon:



Fire-akslet LECI HG4ES trailerchassis med 4x9 tons SAF-aksler med tromlebremser

Akselløft på forreste aksel samt to medstyrende aksler bagest.

18-tons to-tommer kingpin for ca. 1.250 mm skammelhøjde

To 24-tons Jost støtteben med vippefødder

Max. tilladt totalvægt 48.000 kg

Nyttelast med betonkanon, motor med videre i køreklar stand er ca. 35.500 kg (ca. 15 kubikmeter flydende beton) Betonblander:

Wazenmix AMN-17/111 med 19,7 kubikmeter geometrisk volumen og 17 kubikmeter nominel volumen udført i tre mm DOMEX 600-stål med yderligere fem mm slidlag på rotérbladene for ekstra slidstyrke

Drives af en fire-cylindret 4,5 liters Iveco FPT TX20 dieselmotor på 175 hk, der trækker en EATON 6423-348 hydraulikpumpe med tilkoblet EATON 6433-001 hydraulikmotor

20-liters hydraulikolietank og uafhængig Oesso elektrisk oliekøler

Olietryksmanometer

Udløbstrakt med gummibelægning, tre ekstra forlængerslidsker til aflæsning samt fjernbetjening af omdrejningsretning og -hastighed på blanderen

Fakta om Ejner Hessel A/S’ traileraktiviteter:

Ejner Hessel A/S’ trailer-aktiviteter med salg og servicering af blandt andet Fruehauf-, LECI- og CMT-trailere er koncentreret på virksomhedens lastbilanlæg i Brande, hvor også salgskonsulent Jens Peter Carlsen holder til.

Her er der fokus på kundetilpassede løsninger inden for eksempelvis gardin- og citytrailere, tiptrailere og -kærrer til sand, grus og asfalt samt korn- og foderstoffer, overføringshængere med mere

Af: Redaktionen Det er salgskonsulent Jens Peter Carlsen fra Ejner Hessel A/S i Brande, der står bag leveringen af den nye fire-akslede betonkanon til NB Beton. Virksomheden råder over betonværker i Skovby ved Galten mellem Aarhus og Silkeborg, i Ørum mellem Viborg og Randers samt i Ejby på Fyn. Det giver omfattende transportarbejde af færdigblandet beton over det meste af Jylland og Fyn, og det er Niels Bräuners filosofi at være selvkørende både med levering af færdigbetonen samt transport af råvarerne i form af sand, sten og cement til produktionen.40 rullende enhederNB Beton over godt 40 rullende enheder fordelt på 25 betonkanoner i forskellig størrelse og med forskelligt udstyr, seks betonpumper med 28-60 meters rækkevidde samt yderligere ti trækkere og en stribe trailere af forskellig type til transport af råvarer til betonproduktionen.Den nye betonkanon til NB Beton er bygget i samarbejde med Ejner Hessel på et skræddersyet trailerchassis fra LECI i Zaragoza i Spanien. Betonblanderen er produceret af Wazenmix i samme by. Samlet er opbygningen specificeret helt efter NB Betons ønsker. Det betyder blandt andet separat dieselmotor på 175 hk, så den er uafhængig af kraftudtag på trækkeren. Med en tre-akslet tandemtrækker spændt for kan den nye betonkanon laste omkring 15 kubikmeter flydende beton ved en samlet vogntogsvægt på de maksimalt tilladte 56 ton.Niels Bräuner har en filosofi om at være en helt uafhængig betonproducent, så han importerer selv cementen fra Tyskland. Det giver yderligere transportarbejde, som udføres med egne pulvertankvogne. Det betyder også, at NB Beton råder over eget værksted til vedligeholdelse og reparation af det rullende materiel.