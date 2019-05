Lufthavn på Djursland skifter direktør

Fredag 24. maj 2019 kl: 17:44

Af: Redaktionen Ny mand i cockpittet bliver den erfarne leder og stærke turismeprofil, Peer H. Kristensen, der nu skal sætte turbo på lufthavnens vækstrejse.En af landets største turismeprofilerPeer H. Kristensen, som Aarhus Lufthavn betegner som en af landets største turismeprofiler, har skabt massiv fremgang i Aarhusområdets turisme. Peer H. Kristensen sidder med i Det Nationale Turismeforum og har desuden været en del af Aarhus Airport’s bestyrelse siden 2015.- Peer H. Kristensen er stormester i strategiske partnerskaber. Med dyb indsigt i turisme, et solidt forretningsudviklingsgen og fokus på international tilgængelighed er han den helt rette til at udmønte vores visioner for lufthavnen. Aarhus Airport skal være en international lufthavn, og derfor skal vi tiltrække de luftfartsselskaber, der kan drive den ventede vækst og sikre den nødvendige udvidelse af rutenettet. Jeg har fuld tiltro til, at lufthavnens nye direktør har kapacitet til at eksekvere strategien og få forretningen op at flyve, siger formand i Aarhus Airport’s bestyrelse, Peter Volquards Ekstrøm.Peer H. Kristensen har over 25 års erfaring i turismebranchen. Hans brede ledererfaring er bygget af direktørposter hos blandt andet VisitHerning, Hotel Vejlefjord og det regionale turismeudviklingsselskab for Vejle og Sønderjyllands amter. De seneste syv år har Peer H. Kristensen bragt sin indsigt i spil som direktør i VisitAarhus, hvor han har opnået international opmærksomhed for sin traditionsbrydende arbejdsstil og evne til at skabe vækst.I samarbejde med Aarhus Havn har han blandt andet løftet Aarhus frem som international krydstogtdestination - fra to anløb i 2010 til 33 anløb i 2019. Peer H. Kristensens samarbejdstankegang har desuden styrket byens internationale appeal og øget antallet af udenlandske turister i Aarhus med 80 procent. Som direktør for Aarhus Lufthavn får Peer H. Kristensen som mål at tredoble passagertallet inden for de næste fem år.- Aarhus Airport har påbegyndt en omfattende turnaround, der har sendt lufthavnen på vækstrejse. Potentialet er fortsat enormt, og derfor er der lagt en ambitiøs vækststrategi, som jeg ser frem til at realisere sammen med den nye bestyrelse. Jeg er meget glad for den tillid, der ligger i, at jeg nu skal lede indsatsen for at indfri potentialet, siger Peer H. Kristensen.