Vognmand med speciale i kranarbejde har fået ny Effer-model

Mandag 20. maj 2019 kl: 12:29

Af: Redaktionen Det er opbyggervirksomheden Sawo, der har stået for levereingen af den nye Effer model 2255-kran, der er monteret på et fem-akslet Volvo FH 540 10X4-chassis med tre styrende aksler.Den nye Effer model 2255 8S+KJ+6S+3S har otte hydrauliske udskud i hovedkranen + KJ som er to hydrauliske udskud, som monteres i forlængelse af de otte, så hovedarmen får 10 hydrauliske udskud. Det giver en øget rækkevidde på fem meter, så den lodrette rækkevidde kommer op på 34 meter. Det betyder, at kranen med fly-jib kan komme ind over taget på en 34 meter høj bygning.Med fly-jib yderligere en flyjib monteret, når den ind over en bygning i 47 meter højde. Sidestyrene er justerbare både indvendig og udvendig fra. Dette gør udskuddene slørfri, som er vigtig med så langtrækkende kraner.Støttebenene har også justerbare sidestyr. Kranen er monteret med 3.500 kg spil, hvor wiren automatisk følger med udskuddene ud og ind.Sawo har monteret fuld-forstærket frontstøtteben, Effer i Italien har monteret kranen, mens TMP har monteret lad og værktøjskasser.