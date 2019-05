Onsdag 15. maj 2019 kl: 12:01

Kontrollerne i uge 19 i 2019:

Benyttet håndholdt mobiltelefon: 527

Manglende brug af sikkerhedssele: 99

Kørsel frem for rødt/gult lys: 76

Fakta:

I en tredjedel af alle trafikulykker er uopmærksomhed en afgørende faktor

I gennemsnit foretager vi os distraherende ting i 30% af den tid, vi kører bil

70 procent af dét, der distraherer os, foregår inde i bilen

Gode råd:

Drop mobilen og sociale medier, når du kører bil

Hold ind til siden, hvis du skal indstille din GPS eller ringe

Hold ind til siden og få ro i bilen, hvis børnene er urolige og kræver din opmærksomhed

Lad være med at lede efter ting, du taber. Kør ind til siden - eller vent til du kommer frem

Kig på trafikken, også mens du taler med dine medpassagerer

Få andre i bilen til for eksempel at skrue låget af din vandflaske, taste på GPS, række dig solbriller og lignende

Politikreds 2018 2017 2016 2015 2014 Nordjylland 1.753 1.576 3.099 4.729 4.942 Østjylland 1.200 1.252 3.404 3.746 3.426 Midt- og Vestjylland 1.830 1.952 2.551 3.077 2.702 Sydøstjylland 2.988 1.788 4.295 4.409 4.205 Syd- og Sønderjylland 1.277 1.799 1.916 3.397 3.227 Fyn 1.858 1.675 3.087 3.558 3.947 Sydsjælland og Lolland-Falster 1.053 992 1.661 2.314 3.114 Midt- og Vestsjælland 1.401 1.409 2.488 3.187 3.534 Nordsjælland 1.356 1.037 1.560 2.240 2.694 Københavns Vestegn 2.404 1.457 2.669 3.707 3.618 København 5.174 4.942 5.008 6.452 8.115 Bornholm 149 82 166 131 137 Total 22.443 19.961 31.675 40.947 43.661

Så mange har fået en bøde for at tale i håndholdt mobil, mens de kørte i trafikken (bil, varevogn, lastbil, bus, knallert og cykel). (Kilde: Rigspolitiet)

Ved kontrollerne blev der i perioden standset 2.705 køretøjer, og der blev i alt konstateret over 1.401 forseelser, heraf:Politiets målrettede indsats skal være med til at nedbringe distraktion som uheldsårsag. Indsatsen støtter Rådet for Sikker Trafiks kampagne ”Læg mobilen, så er du lægger - Kør bil, når du kører bil” og Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan.