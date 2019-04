Fynsk vognmand kører ud med ny og gammel

Mandag 15. april 2019 kl: 19:47

Af: Redaktionen Peter Falcks nye Scania R 500 og Scania 164 480 V8 i restaureret udgave.I sidste uge leverede Scania i Odense to Scania’er til vognmanden i Glamsbjerg på det sydvestlige FynPeter Falck. Den ene var en fabriksny tre-akslet Scania R 500, mens den anden var vognmandens egen Scania 164 480 V8, der har kørt 1.400.000 km, i en helt ny og restaureret version.Den nye tre-akslede R-model med højt sovekabineførerhus er udvendigt monteret med tagbøjler, 5 cm tagspoiler, sidespoiler, solskærm, regnsensor, aluminiumsdørk foran, under og bag skammel, spots i taget og frontgrillen, forskellige arbejdslys på sidespoiler og under tagspoiler, et bredt 135 cm SAT diodelysskilt på taget og en udvendig sideklap på begge sider af bilen.Indvendigt er bilen udstyret med premium infotainmentsystem med 7” skærm, premium chaufførsæde med sort læderbetræk, justerbare støddæmpere, rygstøtte, armlæn og ventilation, 800 mm fast køje med bakke under køjen i begge sider, instrumentpanelbord i passagersiden, kaffemaskine i taghylde, flere forskellige opbevaringsmuligheder og stofgardiner ved døre, forrude og foran køjen.Scania i Odense havde fået afdelingens tidligere sælger Ejvind Jørgensen, der i 2004 leverede 164 480’eren til Peter Falck første gang, til at overrække nøglerne til vognmand.