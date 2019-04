ITD Arbejdsgiver og Krifa har indgået ny overenskomst

Søndag 14. april 2019 kl: 15:48

Af: Redaktionen Overenskomstfornyelsen betyder en lønfremskrivning, som giver 3,25 kroner mere i timen i mindsteløn for blandt andet chauffører og lagermedarbejdere. Da der er tale om en mindstelønsoverenskomst, kan der lokalt ude på virksomhederne aftales en personlig løn ud fra medarbejderens kvalifikationer, anciennitet med videre.- Vi har bygget videre på de gode grundsten i den gældende overenskomst, og det er meget glædeligt, at vi står med en stærk overenskomst. Den sikrer både gode arbejdsvilkår for medarbejderne og fleksibilitet for virksomhederne. Det er en stærk overenskomst med løn og ansættelsesvilkår på brancheniveau, siger direktør for ITD Arbejdsgiver, Trine Schiørring Plesner, der er tilfreds med overenskomsten.





