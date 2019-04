VerdensMAN’en er dansk

Onsdag 10. april 2019 kl: 15:49

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Nicolai Sperling, ansvarlig for MAN’s varebilssalg i Danmark, fremviser trofæet, som Årets Van-marked inden for MAN-koncernen.Prisen blev givet ud fra en lang række parametre - eksempelvis salg og omsætning pr. enhed - som giver den danske varevognsafdeling et resultat, som er bedst i hele MAN-verdenen.Varevognschef for Danmark, Nicolai Sperling, var tydeligvis glad, da han tog imod pokalen. Nicolai Sperling var dertil hurtig til ”at give pokalen videre”, da han i sin takketale fik gjort opmærksom på holdindsatsen og fra salgskonsulenter i sin afdeling, som dermed fik deres del af æren for pokalen.MAN Truck & Bus Danmark A/S er et datterselskab i MAN-koncernen og en del af VW Group. Det danske selskab beskæftiger 220 medarbejdere, som varetager salg og serviceringen af lastbiler og busser i Danmark. De 220 medarbejdere er fordelt på hovedkontoret i Storkøbenhavn og fem filialer.