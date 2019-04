Udenrigsministeriet sender præsentation fra vognmandsmøde i Polen

Fredag 5. april 2019 kl: 22:08

Af: Jesper Christensen Udenrigsministeriet har imødekommet vores anmodning og har tilsendt os materiale fra mødet. Blandt materialet er en powerpoint-præsentation.I powerpoint-præsentationen informerer om ambassaden om, at de polske myndigheder undersøger muligheder for at hyre arbejdskraft fra lande uden for EU - senest Filippinerne.Interesserede kan læse mere om besøget her:













Interesserede kan se hele præsentationen nedenfor.





