21-årig er fængslet i sag om tyveri fra lastbil

Fredag 5. april 2019 kl: 11:53

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den 21-årige chauffør er mistænkt for sammen med ukendte medgerningsmænd at have stjålet gods fra en lastbil, han selv kørte i torsdag 10. januar i år. Ved røveriet blev lastbilen tømt for elektronik til en værdi af ca. 500.000 kroner. Efterfølgende anmeldte den 21-årige sagen som et røveri begået på Kystholmen i Hvidovre.Politiet har sigtet den 21-årige mand for tyveri af særlig grov beskaffenhed samt i strid med sandheden at have anmeldt sig udsat for væbnet røveri til Københavns Vestegns Politi.