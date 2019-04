Transportorganisation kommenterer afsteming

Fredag 5. april 2019 kl: 07:42

Af: Jesper Christensen EU-Parlamentet stemte om de tre rapporter, der omhandler udstationering, cabotage samt køre- og hviletid i vejpakken fra EU-Kommissionen - og fik givet et mandat på alle tre forslag, så de videre forhandlinger - trilog-forhandlinger mellen EU-Kommissionen, EU’s Ministerråd og EU-Parlamentet - kan gå i gang. EU’s transportministre vedtog i december 2018 deres holdning til vejpakken i form af et kompromis mellem de forskellige synspunkter.- Det er glædeligt, at vi nu er kommet dertil, at også Europa-Parlamentarikerne har taget ansvar og fået vedtaget deres mandater på store dele af Vejpakkens første del. Dagens resultat er ikke det endelige, men vi står stærkere i forhold til at nå i mål med en endelig Vejpakke, der vil få afgørende betydning for alle europæiske transportvirksomheder. Når trilog-forhandlingerne går i gang må der udvises ekstra stor omhu for at sikre, at de regler, der endeligt vedtages rent faktisk kan håndhæves og kontrolleres effektivt. Ellers står ingen bedre stillet med en ny vejpakke end i dag, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.ITD peger på, at det umiddelbart ser ud til, at parlamentarikerne i EU-Parlamentet er enige om, at transit- og rene bilaterale transporter undtages udstationeringsdirektivets regler. ITD peger på, at EU-Parlamentets definition er anderledes end Ministerrådets. På køre- og hviletid indstiller de, at der køres med en to-ugers referenceperiode, og de er enige med Ministerrådet i at fastholde forbuddet mod 45 timers hvil i førerhuset. På cabotage-området indstiller parlamentarikerne, at man kan køre tre dages ubegrænset cabotagekørsel i en given medlemsstat, hvorefter man skal tilbage til registreringslandet for en 60 timers karensperiode, før man kan køre med lastbilen internationalt igen.





- I ITD er vi glade for, at dagens afstemning endelig blev gennemført. Herved undgår vi, at års arbejde går til spilde. Det er en blandet pose, som er stemt igennem, og det bliver interessant at se, hvordan institutionerne vil forhandle, og hvilke kompromiser, der endeligt bliver opnået i vejpakken, som vil danne de juridiske rammer for erhvervet i de kommende år, siger ITD’s erhvervspolitiske konsulent i Bruxelles, Emma Hadrovic.





