Rumænsk transportorganisation opfordrer til modstand

OM EU-PARLAMENTETS AFSTEMNING:

Fredag 5. april 2019 kl: 07:29

Af: Jesper Christensen Modstanden skal ifølge UNTRR komme fra den rumænske regering, der i dette halvår er formand for EU's ministerråd.









UNTRR opfordrer ifølge en pressemeddelelse det rumænske formandskab ti at undlade at sætte gang i de såkaldte trilog-forhandlinger mellem EU-Parlamentet, EU-Kommissionen og Ministerrådet, som er en følge af, at Ministerrådet i december sidste år stemte for vejpakken med ændringer, og at EU-Parlamentet torsdag i denne uge ligeledes stemte for.









UNTRR mener, at vejpakken vil skade det rumænske transporterhverv og ser gerne, at den rumænske regering gør modstand og udnytter sit formandsskab til at forhale den videre proces ved at undlade at sætte gang i trilog-forhandlingerne.









UNTRR var sidste år en af medunderskriverne på en erklæring, som transportorganisationen ITD var initiativtager til.









