ITD-initiativ om udstationering har fået flere støtter

Torsdag 28. juni 2018 kl: 11:53

Af: Redaktionen ITD arbejder målrettet på at forhindre nye EU-regler, hvor internationale transporter omfattes af udstationeringsdirektivet. Med 49 underskrifter fremhæver ITD, at deklarationen er et meget stærkt budskab til EU’s regeringer og EU-parlamentarikere.- Det er et meget stærkt samlet budskab, som ITD sammen med 48 andre organisationer nu sender til EU's regeringer og EU-parlamentarikerne i den afgørende fase af vejpakkeforhandlingerne. Fælles for os alle er, at vi er imod EU-Kommissionens forslag om udstationering på internationale transporter. EU-Kommissionens forslag vil være en meget stor administrativ byrde for virksomhederne. Samtidig vil det være nærmest umuligt for myndighederne at kontrollere og håndhæve. I ITD er vi meget tilfredse med, at så mange europæiske organisationer nu arbejder sammen med os for at undgå, at grænseoverskridende transporter underlægges uhensigtsmæssige regler for udstationering. Det giver os et stærkt afsæt for at påvirke beslutningstagerne, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.Forhandlingerne om første del af EU's vejpakke er på vej ind i den afgørende fase, og i alle EU-medlemslande arbejder europæiske transportorganisationer hårdt på at finde fælles positioner, der kan samle EU-medlemslandene og sikre de bedst mulige, fremtidige betingelser for vejtransporterhvervet set ud fra deres synspunkter.I EU-Parlamentet er meningerne også delte. EU-Parlamentets beskæftigelsesudvalgt er uenige med EU-Parlamentets transportudvalg og har fået opbakning af flertallet i det samlede parlament til sin afvisning af transportudvalgets indstilling.- For ITD er det afgørende, at de fælles europæiske regler på transportmarkedet understøtter og sikrer fair konkurrencevilkår, og der er stort behov for, at man opnår et stærkt forhandlingsresultat med fælles EU-regler. Jo flere afsendere, jo stærkere et budskab sender det til beslutningstagerne i EU. Vi sender fortsat en åben invitation til andre organisationer om at være medunderskrivere, og vi håber stadig at andre danske organisationer som for eksempel Dansk Erhverv, DI og Danske Speditører også vil bidrage, siger Carina Christensen.Interesserede kan finde ITD’s deklaration og underskrifterFølgende organisationer er underskrivere:CLECAT (europæisk transport/speditørorganisation med hovedsæde i Belgien)EEA (europæisk kurerorganisation med hovedsæde i Belgien)ESC (europæisk afskiberorganisation med hovedsæde i Belgien)BCA (kurerorganisation fra Belgien)AEBTRI (transportorganisation fra Bulgarien)NSBS (transportorganisation fra Bulgarien)ITD (Transportorganisation fra Danmark)ALT (arbejdsgiverforening fra Finland)Linja-autoliitto (busorganisation fra Finland)FIFFLA (transportorganisation fra Finland)ERAA (transportorganisation fra Estland)TLF (transportorganisation fra Frankrig)EESYM (Græsk handelskammer)OFAE (transportorganisation fra Grækenland)EVOFENEDEX (transportorganisation fra Holland)IRHA (transportorganisation fra Irland)FTAI (transportorganisation fra Irland)HGK (Kroatisk finanskammer)HOK (Kroatisk handelskammer)Latvijas Auto (transportorganisation fra Letland)LINAVA (transportorganisation fra Litauen)ZMPD (transportorganisation fra Polen)ZPP (arbejdsgiverforening fra Polen)OZPTD (arbejdsgiverforening fra Polen)PIFFA (transportorganisation fra Polen)PSPA (busorganisation fra Polen)ANTRAM (transportorganisation fra Portugal)CCP (arbejdsgiverforening fra Portugal)CPC (afskiberforening fra Portugal)CONCORDIA (arbejdsgiverforening fra Rumænien)UNTRR (transportorganisation fra Rumænien)CESMAD Slovakia (transportorganisation fra Slovakiet)ZAP (Slovakisk bilindustri)ZLZ (transportorganisation fra Slovakiet)SOPK (Slovakisk handelskammer)GZS (Slovensk handelskammer)ASTIC (transportorganisation fra Spanien)BIFA (transportorganisation fra Storbritannien)RHA (transportorganisation fra Storbritannien)FTA (transportorganisation fra Storbritannien)Transportindustriförbundet (arbejdsgiverforening fra Sverige)CCC (Tjekkisk handelskammer)CESMAD BOHEMIA (transportorganisation fra Tjekkiet)SP (arbejdsgiverforening fra Tjekkiet)SSL (transportorganisation fra Tjekkiet)BIEK (kurerorganisation fra Tyskland)DSLV (transportorganisation fra Tyskland)MKFE (transportorganisation fra Ungarn)ZV (transportorganisation fra Østrig)