Færdselsstyrelsen udsender vejledning om indplacering af lastbiler i CO2-emissionsklasser

Tirsdag 30. april 2024 kl: 12:59

Baggrund for afgifter baseret på CO2 emissionsklasser:

Fra onsdag 1. januar 2025 skal der ifølge Vejafgiftsloven betales afgift for lastbiler og køretøjskombinationer efter CO2-emissionsklasser

Emissionsklasserne følger EU-direktivet om afgifter på køretøjer for benyttelse af vejinfrastrukturer (eurovignetdirektivet)

Med ændringen af eurovignetdirektivet er medlemsstaterne ansvarlige for, at afgiftssatserne i vejafgiftsordninger på deres vejnet afspejler lastbiltrafikkens klimabelastning

Emissionsklasser:

Medlemsstaterne skal indplacere konventionelle lastbiler med forbrændingsmotorer i CO2-emissionsklasserne 1, 2 og 3, mens ”lavemissionslastbiler” skal indplaceres i CO2-emissionsklasse 4 og ”nulemissionslastbiler” i CO2-emissionsklasse 5.

Af: Redaktionen Vejledningen indeholder en grundig beskrivelse af reglerne for indplacering af lastbiler i CO2-emissionsklasser, og den henvender sig bredt til aktørerne inden for vejgodstransporten i Danmark.Færdselsstyrelsen gør opmærksom på, at vejledningen alene Færdselsstyrelsens fortolkning af reglerne og er baseret på relevante fortolkningsbidrag fra øvrige involverede styrelser.Interesserede kan læse mere om vejafgiftslovenInteresserede kan læse vejledningen om CO2 emissionsklasser